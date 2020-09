USV St. Georgen bleibt oben dran! 0:3 Erfolg gegen den USK Hof!

Details Sonntag, 13. September 2020 18:04

In der siebten Runde der 1. Klasse Nord empfing der USK Hof den USV St. Georgen! Beide Teams spielten bis dato einen ansehnlichen Fußball und präsentieren sich in bester Frühform. Die Gäste aus St. Georgen ließen nichts anbrennen und entschieden das Duell gegen den USK Hof mit 0:3. Durch diesen Sieg konnte man erneut zum Spitzenfeld der Liga aufschließen. Die Liga reiht sich derzeit sehr ausgeglichen ein und verspricht weiterhin viele spannende Duelle! Man kann gespannt sein wohin die Reise für die St. Georgener noch gehen wird!

Gäste-Elf erwischt tollen Start

Bereits in den Anfangsminuten sahen die Zuschauer eine sehr engagierte Gästemannschaft aus dem Flachga. Dies führte früh im Spiel zum ersten Tor. Nach einem langen Ball durch Pesic, der über die Abwehr gezirkelt wurde, kam Weishäupl an den Ball und versenkte ihn zur wichtigen 0:1 Führung für die Gäste. Beflügelt vom ersten Treffer im Spiel wollte man gleich nachlegen. Kurz darauf entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, welcher leider vergeben wurde. In der 37. Minute war es dann nun endlich soweit. Abdulahovic bekam eine zweite Chance und erzielte per Strafstoß den wichtigen zweiten Treffer im Spiel. Die Gäste konnten somit mit einer beruhigenden Führung in die Halbzeit gehen.

St. Georgen schaltete keinen Gang herunter

Auch nach dem Wiederanpfiff starteten die Gäste mit viel Schwung ins Spiel. Man arbeitete sich weiterhin tolle Abschlussmöglichekiten. Bis zur 60. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Ikanovic per Freistoß den 0:3 Endstand fixierte. Durch diesen Sieg bleibt man weiterhin in Tuchfühlung zu den Spitzenpositionen in der Liga.

Josef Schleindl, Trainer USV St. Georgen;“ Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und hatten den Gegner gut im Griff. Wir waren über die 90 min die bessere Mannschaft und der verdiente Sieger. Eine überragende Mannschaftsleistung. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs!“

