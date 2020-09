SV Kuchl 1b ergattert sich trotz zahlreicher Ausfälle einen wichtigen Punkt in Scheffau! Endstand: 4:4!

Details Montag, 28. September 2020 12:14

In der 1. Klasse Nord musste die 1b des SV Kuchl Auswärts beim USV Scheffau antreten. Die Kuchler mussten zahlreiche Stammkräfte vorgeben. Trotzdem stellte man eine junge talentierte Elf, die ihre Sache in Scheffau sehr gut machte. In keiner Phase des Spiels steckte man und konnte bis zum Schluss, um den Sieg mitkämpften. Dennoch reichte es nur zu einem Punktgewinn, welcher die Kuchler in tabellarischer Sicht nicht weiterhelfen wird. Für den USV Scheffau bedeutet das Unentschieden ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft.

Scheffau agierte clever

Bereits in den Anfangsminuten sahen die Zuschauer eine sehr spielstarke Elf aus Kuchl. Die jungen Talente übernahmen sofort das Zepter im Spiel. Dies führte immer wieder zu sehenswerten Kombinationen. Dennoch verpasste man es gefährlich ins letzte Drittel der Scheffauer zu kommen. Die Heim-Elf konzentrierte sich immer wieder auf Kontermöglichkeiten. Diese Taktik trug bereits früh im Spiel ihre Früchte. Durch diese Nadelstiche konnte man sich Eckbälle erarbeiten, die in der 12. und 38. Minute für die ersten Treffer im Spiel sorgten. Die Gäste konnten in der ersten Halbzeit nicht mehr die passende Antwort geben, mussten sich somit mit einem 2:0 Rückstand in die Kabine gehen.

Kuchl steckte nicht auf

Nach dem Wiederanpfiff probierten die Kuchler wieder zurück ins Spiel zu finden. Das spielerische Übergewicht strich nicht ab. Bis zur 58. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Seidl und Resch per Doppelschlag den Ausgleich feiern konnten. Eine tolle Mannschaftsleistung, die aber nur kurze Zeit hielt. Die nächste Konteraktion nutzten die Scheffauer, um erneut in Führung zu gehen. Holzmann behielt die Nerven und stellte auf 3:2 für die Heimmannschaft. Die Gäste aus Kuchl konnten auch auf diesen Rückstand die passende Antwort geben. In der 72. und 76. Minute waren Resch und Begovic die Torschützen, welche den Spielstand erneut drehen konnten. Die Scheffauer kämpften aber tapfer weiter und belohnten sich in der 85. Minute durch Kaya mit dem wichtigen Ausgleichstreffer. Ein torreiches Spiel, welches erneut die Ausgeglichenheit in der Liga aufzeigte.

Wolfgang Struber, Trainer Kuchl 1b; “Wir sind quasi mit dem letzten Aufgebot (4 Spieler sind in Corona-Quarantäne, 4 Spieler sind noch krankheitsbedingt ausgefallen) angetreten. Dennoch waren wir von Anfang an die Spielbestimmende Mannschaft. Wir kämpften tapfer bis zum Schluss, konnten aber leider nicht wie gewünscht die drei Punkte von Scheffau mitnehmen!“