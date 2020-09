Talenteschmiede Anif freut sich über drei wohltuende Punkte gegen den SV Nußdorf/H.!

Details Montag, 28. September 2020 13:05

In der 9. Runde der 1. Klasse Nord musste der SV Nußdorf/H. Auswärts bei der 1b des USK Anif antreten. Beide Teams rangieren derzeit im unteren Drittel der Tabelle, wollen aber ihr vorhandenes Potenzial konstanter auf den Platz bringen. Die Heim-Elf aus Anif zeigte an diesem Spieltag durch einen 4:1 Erfolg auf und belohnte sich somit für die harte Arbeit der letzten Woche. Die Richtung stimmt nun wieder und verspricht viel für die kommenden Runden. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison noch gehen wird.

Anif spielte munter drauf los

Bereits in den Anfangsminuten wurde die Spielstärke der Anifer ersichtlich. Man traute sich viel und konnte immer wieder gefährlich ins letzte Drittel der Nußdorfer vordringen. Bis zur 18. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Mühlbauer der erste Treffer im Spiel gelang. Beflügelt vom ersten Tor wollte man sofort nachlegen. In der 25. Minute war es erneut die Heim-Elf, die erhöhen konnten. Angerbauer war zur Stelle und traf zum 2:0! Die Gäste aus dem Flachgau wirkten aber nur kurz geschockt und konnten in der 34. Minute durch Schwärz auf 2:1 verkürzen. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels. Dennoch musste man im Anschluss mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit gehen.

Heim-Elf schaltete einen Gang hinauf

Auch nach dem Wiederanpfiff waren die Anifer sofort wieder da. In der 50. Minute war es Mühlbauer, der auf 3:1 erhöhen konnte. Die Nußdorfer probierten in der Folge gefährlicher zu agieren, fanden aber an der stabilen Abwehr der Anifer nur selten ein Durchkommen. In der Schlussviertelstunde war es Kamara, der das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe schraubte. Durch diesen Sieg konnte sich die 1b des USK Anif ins Mittelfeld der Liga schrauben. Ein Sieg der sicherlich Lust auf mehr macht!

Lukas Fabi, Trainer USK Anif 1b; “Insgesamt war der Sieg sicherlich verdient. Wir haben uns schlussendlich für den großen Aufwand der letzten Wochen belohnt und waren auch sehr effektiv mit unseren Chancen. Der Anschlusstreffer hat Nußdorf nochmal motiviert, aber spätestens mit dem 3:1 war das Spiel dann mehr oder weniger entschieden!“