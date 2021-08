Nußdorfer Führung zweimal egalisiert, dennoch: Anifs 1b mit Last-Minute-Auftaktpleite

Details Sonntag, 01. August 2021 12:09

Zum Saisonstart lieferten sich die USK Maximarkt Anif 1b und der SV Nußdorf/H. eine spannende Partie. Die heimischen Youngsters kamen nach zweimaligem Rückstand jeweils zum Ausgleich. In der Nachspielzeit führte ein Eigentor von Anif-Pechvogel David Rosenstatter dann doch zur 2:3-Niederlage.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. In Minute 18 trafen die Nußdorfer in Person von Schwärz zum ersten Mal ins Schwarze - 0:1. Den Freudenjubel der Gäste machte Anifs Makar zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (24.). Wenige Aktionen nach der Halbstundenmarke ging der SVN neuerlich in Front und dank eines Goals von Buchwinkler mit einem knappen Pausenvorsprung in die Kabine. Weil sich im zweiten Durchgang lange nichts am Spielstand änderte, blieb der Ausgang dieser Partie vollkommen offen. Spätestens nachdem es Tafilaj in der 76. Spielminute seinem Kompagnon Makar nachmachte und einen krassen individuellen Fehler in der Gäste-Hintermannschaft abermals zur Egalisierung nutzte, nahm eine Punkteteilung auf der Sportanlage in Anif ziemlich konkrete Formen an. In der Überspielzeit kam es für die Geley-Mannen aber knüppeldick: Weil Unglücksrabe Rosenstatter das Runde ins eigene Tor bugsierte (92.), geriet der zweite Anzug des Regionalligisten ungünstig spät und zum dritten Mal an diesem Fußballnachmittag in Rückstand, bei dem es bis zum Schlusspfiff von Referee Pilic auch bleiben sollte.

1. Klasse Nord: USK Maximarkt Anif 1b 2:3 (1:2) SV Nußdorf/H

18 Felix Schwärz 0:1

24 Ivan Makar 1:1

33 Florian Buchwinkler 1:2

76 Luan Tafilaj 2:2

92 Eigentor durch David Jonathan Rosenstatter 2:3