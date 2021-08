St. Georgen mit Lebenszeichen gegen Kuchl 1b

Details Samstag, 14. August 2021 01:25

Nach zwei Auftaktniederlagen hat der USV St. Georgen in der 1. Klasse Nord endlich angeschrieben. Dank eines 4:1-Triumphes über die SV Kuchl 1b heimste die Truppe von Coach Josef Schleindl die ersten drei Zähler ein.

Zwei knappe Niederlagen (0:1 gegen Koppl, 1:2 in Oberalm) waren der Grund dafür, warum St. Georgen nach zwei Runden ohne einen einzigen Zähler dagestanden war. Das sollte sich im Heimspiel gegen die zweite Garnitur des SV Kuchl ändern. In der 21. Minute brachte Fabio Lehmann seine Farben in Front. Zwar glückte den Kuchlern in Person von Florian Lüftenegger der Ausgleich (31.), kurz vor der Pause schoss Wolfgang Friedl den USV neuerlich voran - 2:1 (43.).

Nach der Pause waren die Heimischen im Fahrwasser und sorgten wenige Aktionen nach der Stundenmarke für klare Verhältnisse, als Christoph Weishäupl auf 3:1 erhöhte (62.). Im Nachschlag wurden auch die letzten Skeptiker überstimmt: Safekt Ikanovic zog mit seinem 4:1 den Schlussstrich (92.). Während die Schleindl-Mannen die ersten Punkte aufs Konto buchten, mussten die Kuchler Youngsters nach Remis und Sieg die erste Saisonniederlage einstecken.

1. Klasse Nord: USV St. Georgen 4:1 (2:1) SV Kuchl 1b

21 Fabio Lehmann 1:0

31 Florian Lueftenegger 1:1

43 Wolfgang Friedl 2:1

62 Christoph Weishaeupl 3:1

92 Safet Ikanovic 4:1

