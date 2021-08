Trotz 0:1-Rückstand: Hof wahrt gegen St. Georgen den Nimbus

Details Montag, 23. August 2021 07:00

Obwohl der USV St. Georgen im Auwärtsmatch gegen den USK Hof in Führung gelegen war, hatten die Männer von Trainer Josef Schleindl am Ende mit 1:3 das Nachsehen. Sahne-Saisonstart: Hof hält nach drei absolvierten Partien weiterhin beim Punktemaximum.

Im Zuge des Expertentipps hatte Fuschls Sportlicher Leiter, Johannes Bucher, einen 1:0-Auswärtserfolg von St. Georgen prognostiziert. In diese Richtung sollte es in der 20. Minute auch laufen, als Marcel Schimak den Gast in Front brachte. Doch noch vor dem Pausentee bombte sich auch Hof auf die Anzeigetafel: Tamas Imrö stellte die Uhren wieder auf Null - 1:1 (38.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen.

Durchgang zwei hielt sich mit den Höhepunkten lange zurück. Erst in der 70. Spielminute durfte wieder gejubelt werden: Martin Stöllinger schoss seine Hofer zum ersten Mal an diesem Fußballnachmittag voran. Und wer sich bezüglich Hofs drittem Sieg im dritten Spiel noch unsicher war, wurde spätestens in Minute 84 umgestimmt: Johannes Mayrhofer stellte die drei Punkte für die Gastgeber endgültig sicher - 3:1.

1. Klasse Nord: USK Hof 3:1 (1:1) USV St. Georgen

20 Marcel Schimak 0:1

38 Tamas Imroe 1:1

70 Martin Stoellinger 2:1

86 Johannes Mayrhofer 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!