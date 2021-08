Lukacevic und Klabacher in Torlaune: Scheffau tranchiert Eugendorfs 1b

Details Donnerstag, 26. August 2021 10:52

Der USV Scheffau kannte gestern Mittwoch mit einer hoffnungslos unterlegenen USC Eugendorf 1b kein Erbarmen und trug einen 8:1-Kantersieg davon. Das Schützenfest wurde von Fabian Klabacher und Ivan Lukacevic geprägt. Zweitgenannter trug sich als Fünffachtorschütze in den Spielbericht ein.

Fürs erste Highlight an diesem Fußballabend sorgten die Gäste aus Eugendorf, die in der sechsten Minute ein Goal von Philipp Uhl und somit die hurtige Führung bejubelten. Die Antwort der Scheffauer ließ nicht lange auf sich warten: Ivan Lukacevic streichelte in Minute 12 das Runde ins Eckige und sorgte für den zahlenmäßigen Gleichstand. Noch vor dem Pausentee schafften die Heimischen den Turnaround: Wieder tauchte Lukacevic brandgefährlich vor dem Kasten auf und drückte zum 2:1 ab (37.). Das sollte in Halbzeit eins aber noch nicht alles gewesen sein. Es folgte Lukacevics Streich Nummer drei - 3:1 (45.).

Kurz nach der Stundenmarke öffneten sich auf Seiten der Eugendorfer die Schleusen. Lukacevic bekam einfach nicht genug, traf weitere zweimal ins Schwarze (64., 82.). Und weil auch Kompagnon Fabian Klabacher Lust aufs Toreschießen bekommen und binnen zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick geschnürt hatte (67., 73., 77.), lautete das Resultat am Ende des Tages 8:1.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht USV Scheffau nach diesem Erfolg auf Platz vier. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Scheffau stets gesorgt, mehr Tore als die Hallinger-Crew (16) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Nord. Zudem weist man in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im gestrigen Spiel setzte es eine neuerliche Pleite, womit Eugendorf 1b im Klassement weiter abrutschte. Mit erschreckenden 19 Gegentoren stellt die zweite Garnitur des Regionalligisten die schlechteste Abwehr der Liga.

1. Klasse Nord: USV Scheffau 8:1 (3:1) USC Eugendorf 1b

6 Philipp Uhl 0:1

12 Ivan Lukacevic 1:1

37 Ivan Lukacevic 2:1

45 Ivan Lukacevic 3:1

64 Ivan Lukacevic 4:1

67 Fabian Klabacher 5:1

73 Fabian Klabacher 6:1

77 Fabian Klabacher 7:1

82 Ivan Lukacevic 8:1

