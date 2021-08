Austria 1b mit Befreiungsschlag, Fuschl nach der dritten Pleite in Folge Letzter

Details Montag, 30. August 2021 10:29

Die SV Austria Salzburg 1b gewann gegen USV Fuschl mit 4:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holten die Landeshauptstädter den maximalen Ertrag.

Besser hätte das Kellerduell für die Regionalliga-Fohlen nicht beginnen können. Nach nur wenigen Sekunden traf Din Rahmanovic ins Schwarze und brachte die Violetten förmlich im Eiltempo mit 1:0 voran (1.). Mit einem Doppelschlag in der zweiten Hälfte wurden die Weichen endgültig auf Sieg gestellt: Erst netzte David Kalazic zum 2:0 ein (54.), fünf Minuten später war es abermals Rahmanovic, der sich zum zweiten Mal an diesem Tag in die Schützenliste eintrug - 3:0 (59.). Ums letzte Highlight kümmerte sich schließlich Einwechselspieler Umut Caliskan (75.). Somit wurde ein 4:0 und der erste Saisonsieg der Städter sichergestellt.

Mit diesen drei Punkten im Gepäck gab die Austria 1b die rote Laterne ab und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Neues Tabellenschlusslicht? Der USV Fuschl.

1. Klasse Nord: SV Austria Salzburg 1b 4:0 (1:0) USV Fuschl

1 Din Nail Rahmanovic 1:0

54 David Kalazic 2:0

59 Din Nail Rahmanovic 3:0

75 Umut Caliskan 4:0

