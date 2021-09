Ups! Oberalm strauchelt gegen Schlusslicht Lamprechtshausen

Details Sonntag, 26. September 2021 10:27

Im Spiel zwischen dem 1. Oberalmer SV und USV Lamprechtshausen gab's Goals am laufenden Band. Entgegen den Erwartungen vieler teilten sich die zweitplatzierte Dragicevic-Elf und das Tabellenschlusslicht beim Stand von 3:3 die Punkte.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

In Sachen Torerfolge kamen die knapp 100 Augenzeugen erst in der finalen Phase der ersten Halbzeit auf ihre Kosten. Scheinbar zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt, so knapp vor dem Pausentee, traf Andreas Perlak, Oberalms Torjäger vom Dienst, für den Gastgeber zur 1:0-Führung (43.). Lamprechtshausen hatte aber noch vor Muslius Halbzeitpfiff die passende Antwort parat: Dennis Strasshofer netzte ein und sorgte für einen zahlenmäßigen Gleichstand - 1:1 (45.).

Im zweiten Spielabschnitt geriet der Favorit gleich zweimal ins Hintertreffen: In Minute 66 brachte Hasan Kayisci die Gäste mit 1:2 voran, zu Beginn der Schlussviertelstunde sorgte Bernhard Arbinger fürs zwischenzeitliche 2:3 (76.). Doch zur Freude der Heimischen konnten die Dragicevic-Mannen den zweimaligen Rückstand egalisieren: Erst durch Andreas Perlak (75.), später durch Daniel Pichler (78.). Summa summarum mussten sich die Oberalmer mit einer Punkteteilung zufrieden geben - im Kampf um die Vorherrschaft in der 1. Klasse Nord ein kleiner Dämpfer. Treffsicher: Goleador Perlak führt mit mittlerweile 16 Buden souverän die ligainterne Schützenliste an. Im Schnitt trifft er 1,6 Mal pro Partie.

1. Klasse Nord: 1. Oberalmer SV 3:3 (1:1) USV Lamprechtshausen

43 Andreas Perlak 1:0

45 Dennis Strasshofer 1:1

66 Hasan Kayisci 1:2

75 Andreas Perlak 2:2

76 Bernhard Arbinger 2:3

78 Daniel Pichler 3:3

