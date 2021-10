Scheffau dreht nach 0:2-Rückstand auf

Details Samstag, 02. Oktober 2021 12:52

Der USV Scheffau wurde im Heimspiel gegen die SV Austria Salzburg 1b seiner Favoritenrolle gerecht und marschierte am Ende als verdienter 5:2-Sieger vom Feld. Tolle Moral: Die Neureiter-Boys lagen zwischenzeitlich mit 0:2 zurück, zogen sich allerdings höchstselbst und in eindrucksvoller Manier aus dieser misslichen Lage. Harald Golser, Scheffaus Sportlicher Leiter, schnurrte: "Dann ist bei uns alles wie am Schnürchen gelaufen."

Fotocredit: USV Scheffau

Konterstarke Austria 1b erwischte Scheffau eiskalt

Die aktuelle Tabellensituation (Scheffau war vor dieser Runde Vierter, Austria 1b Zehnter) und eine makellose Bilanz in den direkten Vergleichen (Scheffau konnte die bisherigen drei Duelle mit der Austria 1b allesamt gewinnen) hievte die Truppe rund um Übungsleiter Michael Neureiter im Vorfeld in die Position des Favoriten. "Wir haben eigentlich gut angefangen und brav gespielt. Leider wurden wir dann zweimal eiskalt ausgekontert", musste Golser kurz vor dem Pausentee einen Doppelschlag hinnehmen: Erst durchbrach Austrias Mahmuljin den Torbann (40.), ehe Kollege Rahmanovic im Eiltempo nachlegte - 0:2 (42.). Quasi im Gegenzug brachte Tiefenbacher die Scheffauer auf die Anzeigetafel - 1:2 (43.). "Der Anschlusstreffer war wichtig und hat uns den nötigen Auftrieb gegeben", schilderte Golser.

Nach hurtigem Ausgleich "ging's dahin"

Ebenfalls psychologisch günstig war der Zeitpunkt des heimischen Ausgleichstreffers: Leutgeb sorgte gleich nach dem Wiederankick fürs rasche 2:2 (48.). Ein Dreifachtausch pünktlich zur Stundenmarke (Klabacher, Lukacevic und Schieferer für Samur, Leutgeb und Neulinger) brachten die notwendige Würze. "Dann ging's dahin", nahm es Golser vorweg. Die Joker der Heimelf stachen. Und wie. Lukacevic (67.) schoss die Neureiter-Crew erstmals an diesem Freitagabend in Front, der ebenfalls eingewechselte Klabacher (78., 87.) drückte gleich doppelt ab und sorgte aus der Sicht der Tennengauer für einen mehr als gelungenen Ausklang. "Obwohl sich die Austria 1b gut gewehrt hat, war der Sieg am Ende verdient", jubelte Golser über eine furiose und mit drei Points belohnte Aufholjagd.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!