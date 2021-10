SV Nußdorf lässt nichts anbrennen und schraubt sich durch den 2:0 Heimerfolg ins Spitzenfeld der Liga!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:33

In der 11. Runde der 1. Klasse Nord empfing der SV Nußdorf den USV Ebenau. Beide Mannschaften befinden sich derzeit im Mittelfeld der Liga. Nun sollen die nächsten Schritte gesetzt werden, um sich tabellarisch in die Interessanteren Regionen der Liga zu spielen. Die Heimmannschaft setzte dieses Vorhaben eindrucksvoll in die Tat um. Durch den 2:0 Erfolg gegen Ebenau zeigte man erneut auf und befindet sich nun in Tuchfühlung zu den Spitzenpositionen in der Liga.

Erste Halbzeit pfui, Zweite hui

In der ersten Halbzeit präsentierte beide Mannschaften nur Stückwerk. Kein Team konnte sich einen richtigen Vorteil erspielen. Die Gäste aus Ebenau probierten es oft mit langen Bällen, bissen sich aber an der stabilen Abwehr der Nußdorfer die Zähne aus. Die Heimmannschaft probierte viel, agierte aber zu schlampig im letzten Drittel. Dadurch ergaben sich viele unnötige Ballverluste, die einen Spielfluss zunichtemachten. Somit ging es mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.

Systemumstellung als Schlüssel zum Erfolg

Gleich nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich die Heimmannschaft aus Nußdorf wie ausgewechselt. Eine Systemumstellung verhalf der Mannschaft zu mehr Räumen im gegnerischen Drittel. Somit konnte man sich in der Hälfte der Ebenauer fest spielen. Die Gäste probierten den Druck standzuhalten, mussten aber in der 55. Minute den 1:0 Rückstand durch Walkner hinnehmen. Die Nußdorfer wirkten wie beflügelt! Durch die sehenswerten Offensivaktionen erspielte man sich immer mehr Druckphasen. Die Gäste aus Ebenau versuchten in der Schlussphase alles nach vorne zu werfen und wurden im Anschluss fast mit dem Ausgleich belohnt. Die Defensivreihe der Heimmannschaft konnte aber auf der Linie klären und quasi im Anschluss den Treffer zum 2:0 Endstand durch Nestaval erzielen.

Halil Durmaz, Trainer SV Nußdorf; “Ein großes Lob an mein Team. Trotz des jungen Alters der Spieler, wird Woche für Woche eine sehr hohe Laufbereitschaft an den Tag gelegt.“

