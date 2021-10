Spannung bis zum Abpfiff! USV Fuschl gewinnt Kräftemessen mit 3:4 Auswärts!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 14:43

In der 13. Runde der 1. Klasse Nord empfing der SV Nußdorf/H. den USV Fuschl. Die Heimmannschaft aus Nußdorf präsentiert sich in der aktuellen sehr konstant und konnte sich im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. An diesem Spieltag musste man sich aber gegen eine sehr engagierte Fuschler Mannschaft geschlagen geben. Den anwesenden Zuschauern wurde einiges geboten. Mit 3:4 konnte der USV Fuschl dieses Duell schlussendlich für sich entscheiden und sich somit im Mittelfeld der Liga einordnen.

Torreigen in Hälfte Eins

Bereits in den Anfangsminuten präsentierten sich die Mannschaften mit viel Offensivdrang. Somit dauerte es nicht lange bis das erste Tor im Spiel fiel. Der USV Fuschl nutzte eine seine Chance und konnte sehenswert durch Gueven mit einem Freistoß in Führung gehen. Die Heimmannschaft aus Nußdorf ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen zeigte in Minute 13. die passende Antwort. Walkner egalisierte den frühen Rückstand und brachte sein Team zurück ins Spiel. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn Mohammad legte nach und drehte das Spiel zugunsten des SV Nußdorf/H. Die Gäste ließen aber nicht locker und lieferten kurz vor dem Pausenpfiff den wichtigen 2:2 Ausgleichstreffer.

Nußdorf erhöhte den Druck

Nach dem Wiederanpfiff erwischte die Heimmannschaft den besseren Start. Man traute sich immer mehr zu und kam in der Folge zu guten Abschlussmöglichkeiten. Die Hintermannschaft des USV Fuschl konnte aber gefährlicheres verhindern. Bis zur 83. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Barthel nach einem Konter auf 2:3 erhöhen konnte. Nußdorf steckte nicht auf und erzielte in der 85. Minute den wichtigen 3:3 Ausgleich durch Walkner. Die Spannung riss nicht ab. Somit war es wenig überraschend, dass in diesem Spiel noch der Siegtreffer fiel. Strassl gelang dieses Kunststück und sicherte den USV Fuschl einen wichtigen Auswärtssieg.

Hannes Bucher, Co-Trainer USV Fuschl;” Wir sind sehr ersatzgeschwächt angetreten, ein Stammspieler und unsere beiden Torhüter fehlten. Somit hat unser 3er Torhüter einspringen müssen, der aber seine Sache sehr gut gemacht hat!“

