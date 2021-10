USV Ebenau verbucht wichtigen Auswärtserfolg gegen die 1b des USC Eugendorf!

Details Montag, 18. Oktober 2021 20:17

In der 13. Runde der 1. Klasse Nord empfing die 1b des USC Eugendorf den USV Ebenau. Ein wichtiges Duell für beide Mannschaften, die vor diesem Spieltag noch im unteren Tabellendrittel gastierten. Die Gäste aus Ebenau zeigten ansprechende Leistung und konnten dieses Kräftemessen quasi in der letzten Spielminute für sich entscheiden. Durch die erarbeiteten drei Punkte konnte man sich etwas Luft verschaffen und sich ins gesicherte Mittelfeld der Liga einordnen.

Torreigen bereits in Hälfte Eins

Gleich nach dem Anpfiff wurde den Zuschauern so einiges geboten. Bereits in der 5. Minute waren es die Eugendorfer, die einen individuellen Fehler der Ebenauer Hintermannschaft nutzten, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Die Gäste aus Ebenau wirkten aber nur kurz geschockt. Bereits wenige Minuten später entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, Wörndl ließ sich diese Chance nicht nehmen und stellte auf 1:1. Die Ebanuer fanden in der Folge immer besser ins Spiel und belohnten sich kurz vor dem Pausenpfiff mit einem weiteren Treffer. Mascolo nutzte seine Chance und stellte auf 1:2 in einer sehr temporeichen Partie.

Spielfluss riss nicht ab ´

Wie in Hälfte Eins brauchte es nicht lange, ehe der nächste Treffer im Spiel fiel. Gerstl nutzte einen weiteren Fehler der Defensive und brachte sein Team mit dem Treffer zum 2:2 zurück ins Spiel. In der Folge ereigneten sich einige weniger schöne Momente im Spiel. Es wurde um jeden Zentimeter Raumgewinn gekämpft, dies führte immer wieder zu hitzigen Zweikämpfen. Ebenau musste in der 70. Minute eine rote Karte verdauen, steckte aber in keiner Phase des Spiels auf. Dies wurde kurz vor dem Abpfiff belohnt. Mariacher stand goldrichtig nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und bescherte seinem Team einen wichtigen Auswärtserfolg, knapp vor dem Abpfiff.

Thomas Schosser, Sektionsleiter USV Ebenau;“ Ein sehr hitziges Spiel, in dem der Schiedsrichter komplett die Kontrolle verlor, bzw. nur selten hatte. Der Sieg war nicht unverdient, es hätte aber auch anders ausgehen können!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!