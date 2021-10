Derbytime! SV Nußdorf/H. behält die Oberhand gegen Perwang/Michaelbeuern!

Details Dienstag, 26. Oktober 2021 12:26

In der 14. Runde der 1. Klasse Nord empfing Perwang/Michaelbeuern den SV Nußdorf/H. Ein richtungsweisendes Spiel für die Tabellennachbarn, die mit einem Sieg das obere Tabellendrittel anpeilten. Die Gäste aus Nußdorf/H. zeigten eine beherzte Mannschaftsleistung und konnten dieses Spiel schlussendlich mit 2:3 Auswärts für sich entscheiden. Die Heim-Elf aus Perwang/Michaelbeuern probierte viel, musste sich aber knapp im Derby geschlagen haben. Man kann gespannt sein, wohin die Reise noch für beide Mannschaften gehen wird!

Nußdorf versteckte sich nicht

Bereits in den Anfangsminuten wurden den Zuschauer viel geboten. Die Gäste aus Nußdorf/H. spielten munter drauf los und belohnten sich in der 8. Minute mit dem ersten Tor im Spiel. Rausch nutzte einen Freistoß, um sein Team mit 0:1 in Führung zu bringen. Die Antwort der Heim-Elf fiel bereits in den Folgeminuten. Mühlfellner war zur Stelle und egalisierte den frühen Rückstand. Die Nußdrofer fanden auch in der Folge immer besser ins Spiel, ein weiteres Tor konnte man aber vor dem Pausenpfiff nicht mehr verbuchen. Somit blieb es in einer unterhaltsamen Partie bei einem 1:1 Zwischenstand.

Doppelschlag als Schlüssel zum Erfolg

Nach dem Wiederanpfiff legte die Gäste-Elf sehr druckvoll los. Dies wurde in der 48. Minute mit der erneuten Führung belohnt. Nach einem Standard von Rausch, stand Buchwinkler goldrichtig und netzte zur erneuten Führung für die Nußdorfer ein. In der 51. Minute folgte der nächste Streich. Schwärz gelang ein weiterer Treffer für die Gäste, die nun auf 1:3 erhöhen konnten. Die Heim-Elf aus Perwang-Michaelbeuern steckte aber in keiner Phase des Spiels auf und konnte in der 59. Minute durch Stockhammer verkürzen. In der Folge entwickelte sich ein hitziges Derby, die Spannung riss bis zum Abpfiff nicht ab. Nußdorf brachte die knappe Führung über die Zeit und belohnte sich mit einem wichtigen Dreier, der sich nun auch in der Tabelle widerspiegelt.

Halil Durmaz, Trainer SV Nußdorf/H.;“ Ich bin mit dem Spielverlauf sehr zufrieden, wir hätten die Partie aber nach dem 3:1 besser in den Griff haben müssen. Nochmals großes Lob an die Mannschaft, die nach den letzten zwei unglücklich verlaufenen Partien wieder den Dreier eingefahren hat!“

