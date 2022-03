Das Beste zum Schluss: Anif 1b schockt Scheffau im Nachschlag

Details Samstag, 26. März 2022 08:59

Der USV Scheffau musste in der 17. Runde der 1. Klasse Nord im Kampf um die hochdotierten Spitzenplätze einen Rückschlag hinnehmen. Der Tabellendritte kam beim Tabellenschlusslicht USK Maximarkt Anif 1b nicht über ein 2:2-Unentschieden hinweg.

Fotocredit: USK Maximarkt Anif (ARCHIVBILD)

Wellenbad der Gefühle

Die Anifer Underdogs erfüllten die favorisierten Scheffauer relativ rasch mit Schrecken, als Lucas Thaurer in der 14. Spielminute für das 1:0 sorgte. Darauffolgend lief die Hallinger-Crew elendslange dem knappen Rückstand hinterher. Erst mit dem Beginn der Schlussviertelstunde schien sich das Blatt zu wenden. Nachdem Anton Tiefenbacher zum 1:1-Ausgleich abgedrückt hatte (75.), sorgte Johann Leutgeb kurz vor Ultimo für den Turnaround (87.). Das sollte es an diesem Fußballabend aber noch nicht gewesen sein. In der ersten Minute der Nachspielzeit krönten die Anifer in Person von Debütant Moritz Egger ihre Schlussoffensive mit dem 2:2 und sorgten gleichzeitig dafür, dass die Scheffauer die Heimreise lediglich mit einem Punkt antreten mussten. Tabellarisch änderte sich nach dem gestrigen Kräftemessen nichts: Der zweite Anzug der Anifer bleibt Tabellenletzter, Scheffau Dritter.

1. Klasse Nord: USK Maximarkt Anif 1b – USV Scheffau, 2:2 (1:0)

91 Moritz Egger 2:2

87 Johann Leutgeb 1:2

75 Anton Tiefenbacher 1:1

14 Lucas Thaurer 1:0