3:3 beim ASK_PSV! Eugendorf 1b kommt in Überzahl zum Punktgewinn

Details Montag, 28. März 2022 12:50

Das Spiel vom Sonntag zwischen dem ASK_PSV Salzburg und der USC Eugendorf 1b endete torreich 3:3. Nachdem die Gäste aus dem Flachgau flott mit zwei Treffern in Front gegangen waren, konnten die Städter die Partie im weiteren Verlauf komplett drehen. In numerischer Überlegenheit sicherte Eugendorfs Christoph Dirnberger seinen Kumpels den Punktgewinn.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J.

ASK_PSV machte zeitigen Zwei-Tore-Rückstand wett

Die Gäste erwischten in der Ziegler-Stahlbau-Arena einen Sahnebeginn. Fünf Minuten waren auf der Uhr, als sich Benjamin Grössinger energisch durch die Heim-Defensive durchtankte und mit einem platzierten Schuss auf 0:1 stellte. Drei Minuten danach finalisierte abermals Grössinger eine herrliche Ballstafette - 0:2 (8.). Die Städter schüttelten sich und fanden daraufhin immer besser ins Geschehen. Rund um die Halbstundenmarke schaffte es der ASK_PSV schließlich, die Uhren wieder auf Null zu stellen: Erst verkürzte Darrel Kipkoech auf 1:2 (26.), wenig später sorgte Daniel Ripic für den 2:2-Ausgleich (33.).

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J.

Eugendorf zwickte nach Heim-Ausschluss noch einmal zu

Durchgang zwei startete ähnlich furios wie der erste. Wenige Momente nach dem Wiederanpfiff wurde ein Auinger-Kopfball von der Linie gekratzt (48.), kurz darauf brachte Ripic mit seinem geschnürten Doppelpack die Städter erstmals an diesem Fußballnachmittag in Front - 3:2 (53.). Erst nachdem ASK_PSV-Boy Taus Ashkabov mit der Ampelkarte unter die Dusche geschickt worden war, gingen die Eugendorfer voll in die Offensive. Zwar glückte Christoph Dirnberger per Kopf das 3:3 (76.), die weiteren Momente im letzten Drittel brachten allerdings nichts mehr ein.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J.

1. Klasse Nord: ASK PSV Salzburg – USC Eugendorf 1b, 3:3 (2:2)

75 Christoph Dirnberger 3:3

53 Daniel Ripic 3:2

33 Daniel Ripic 2:2

26 Darrel Kipkoech 1:2

8 Benjamin Groessinger 0:2

5 Benjamin Groessinger 0:1