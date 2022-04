Nußdorfs irre Aufholjagd mit Sieg belohnt

Details Sonntag, 03. April 2022 09:26

In der 18. Runde der 1. Klasse Nord ist dem SV Nußdorf/H. im Auswärtsspiel beim USV Scheffau ein wahres Kunststück gelungen. Die Durmaz-Elf lag fast schon aussichtslos mit 1:3 zurück, nur um den Spieß in der weiteren Folge komplett umzudrehen. Am Ende bejubelten die Flachgauer einen 4:3-Sieg.

Heimelf legte vor

Nachdem Johann Leutgeb in der 15. Spielminute die Führung erzielt hatte und die Gäste durch Sebastian Walkner nach Binder-Traumflanke zum Ausgleich gekommen waren (34.), fühlte sich das Momentum in der weiteren Folge zu den Scheffauern hingezogen. Kurz vor dem Pausentee nahm abermals Leutgeb ein Gastgeschenk dankend an (43.), ehe der heimische Offensivgeist unmittelbar nach dem Seitenwechsel gar auf 3:1 stellte (50.)

SVN setzte zum Turnaround an

Wer glaubte, dass der Weg für den Heimsieg nun freigeschaufelt war, der irrte. Die Nußdorfer erhoben sich wie ein Phönix aus der Asche. In Minute 68 verkürzte Florian Buchwinkler vom Elferpunkt auf 3:2, nur um kurz vor Ultimo seinen Doppelpack zu schnüren und die Partie wieder auszugleichen (86.). Im Nachschlag überschlugen sich noch einmal die Ereignisse. Erst sah Maximilian Schulter nach übertriebenen Einsteigen von hinten den roten Karton (93.), 120 Sekunden später stiefelte Walkner nach einem ruhenden Ball zum vielumjubelten 3:4 ein.

Während Scheffau nach dieser Last-Minute-Pleite den Anschluss an die zwei Top-Teams wohl endgültig verloren hat, schafften es die Nußdorfer, ihren fünften Platz zu festigen.

1. Klasse Nord: USV Scheffau – SV Nußdorf/H, 3:4 (2:1)

96 Sebastian Walkner 3:4

86 Florian Buchwinkler 3:3

69 Florian Buchwinkler 3:2

50 Johann Leutgeb 3:1

44 Johann Leutgeb 2:1

34 Sebastian Walkner 1:1

15 Johann Leutgeb 1:0