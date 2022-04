Lamprechtshausen schlägt dezimierten ASK_PSV klar

Details Sonntag, 03. April 2022 10:21

Nachdem Gäste-Akteur Dominik Borozni noch vor der Halbzeitpause mit Gelb/Rot vom Feld geflogen war, brannte der USV Lamprechtshausen im Heimspiel gegen den ASK_PSV Salzburg nach dem Seitenwechsel ein wahres Feuerwerk ab. Summa summarum feierten die Knapp-Schützlinge einen 5:0-Sieg und zugleich ihren vierten der laufenden Saison.

Nach Lindners Führungsgoal brachen bei den Gästen die Dämme

Wenngleich im ersten Spielabschnitt keine Tore fallen wollten, gab es einen Aufreger: Dominik Borozni sah in der 36. Minute wegen Unsportlichkeit den gelben Karton, nur um zwei Minuten später nach zu hartem Einsteigen mit der Ampelkarte ausgeschlossen zu werden. Die Überzahl wusste Lamprechtshausen in der zweiten Halbzeit optimal auszunutzen. Die Torlawine trat Marco Lindner los (55.), weitere Goals von Bernhard Arbinger (66.), Lorenz David (68.), Hasan Kayisci (79.) und der Schlusspunkt von Thomas Pabinger (90.) sorgten letzten Endes für eine glasklare Angelegenheit.

Mit den drei eingeheimsten Points schaffte der USV Lamprechtshausen, aktuell Tabellendreizehnter, den Anschluss ans tabellarische Mittelfeld. Eine Zone, in der sich die Städter übrigens auch befinden. Mit einem Zähler mehr als die Lamprechtshausener am Konto bekleidet der ASK_PSV die zehnte Position. Am nächsten Samstag reisen die Knapp-Männer zur Anifer 1b, zeitgleich empfängt der ASK_PSV Salzburg Titelkandidat Koppl.

1. Klasse Nord: USV Lamprechtshausen – ASK PSV Salzburg, 5:0 (0:0)

90 Thomas Pabinger 5:0

79 Hasan Kayisci 4:0

68 Lorenz David 3:0

66 Bernhard Arbinger 2:0

55 Marco Lindner 1:0