Koppl beim ASK_PSV mit Start-Ziel-Sieg

Der USV Koppl hat sich im einzigen Sonntagsspiel der 19. Runde auswärts beim ASK_PSV Salzburg klar mit 4:0 durchgesetzt. Weil "Immer-noch-Leader" Oberalm (0:0 bei Perwang/Michaelbeuern) tags zuvor nur remisierte, haben die Koppler die Eroberung der Tabellenführung nun in der eigenen Hand.

Fotocredit: USV Koppl (ARCHIVBILD)

Sonntag brachte keine Überraschung

Ein klassischer Start-Ziel-Sieg für die Koppler, die in der Ziegler-Stahlbau-Arena, der Heimstätte des ASK_PSV Salzburg, ihrer Favoritenrolle absolut gerecht wurden. In der 27. Spielminute nickte Florian Deisl nach einem ruhenden Ball mit Köpfchen ein. In Durchgang zwei sorgten Benjamin Maier (54.), Joker Haris Abdulahovic (72.) und final abermals Maier nach Fuchsberger-Assist für einen deutlichen 4:0-Auswärtserfolg.

In der Tabelle bleiben die Gruber-Männer zwar vorerst auf Platz zwei, könnten mit zwei Spielen weniger am Konto in Bälde an Primus Oberalm vorbeiziehen. Aktuell beträgt der Abstand der beiden Top-Teams fünf Punkte. Indes sind die Städter tabellarisch weiter südlich zu finden. Die Borozni-Crew bekleidet die elfte Position, wartet im Frühjahr 2022 (vier Spiele, ein Remis, drei Niederlagen) weiter auf den ersten "Dreier".

1. Klasse Nord: ASK PSV Salzburg – USV Koppl, 0:4 (0:1)

88 Benjamin Maier 0:4

72 Haris Abdulahovic 0:3

54 Benjamin Maier 0:2

27 Florian Deisl 0:1