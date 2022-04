Auinger bewahrt Eugendorf 1b vor Last-Minute-Niederlage gegen Scheffau

Details Sonntag, 17. April 2022 14:40

Im Spiel zwischen der USC Eugendorf 1b und dem USV Scheffau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten bei einem Endresultat von 4:4 die Punkte. Irrer Nachschlag: Fabian Klabacher netzte zum vermeintlichen Scheffauer Sieg ein, ehe Felix Auinger im letzten Moment doch noch für ein Remis sorgte.

Nach der Pause ging's richtig zur Sache

In der ersten Halbzeit sollte die Ruhe vor dem Sturm herrschen, als der Eugendorfer Führungstreffer, erzielt von Mario Artmüller, das einzige Highlight blieb (44.). Nach dem Seitenwechsel kamen die 100 Augenzeugen voll auf ihre Kosten. Erst drehten Florian Seiwald (52.) und Johann Leutgeb (55.) zur Freude der Gäste aus Scheffau die Partie, kurz darauf drehten der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten den Spieß wieder um: Felix Auinger mit dem 2:2 (57.), drei Minuten später brachte Artmüller die Hausherren abermals in Front - 3:2. Als Scheffau im Schlussspurt neuerlich zum Turnaround ansetzte, Thomas Seiwald (88.) und Fabian Klabacher (91.) einen 2:3-Rückstand in einen 4:3-Bonus ummünzten, schien das Happy End für die Tennengauer vorbehalten. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit hieß es "Bühne frei" für Auinger, der zum vielumjubelten 4:4-Ausgleich einnetzte (93.).

Scheffauer wohl endgültig aus dem Titelkampf

Während sich die Eugendorfer über das erhoffte Erfolgserlebnis gegen ein Top-3-Team der Liga freuen durfte, werden sich die Scheffauer wohl vom Titelrennen verabschieden müssen. Der Abstand zu Leader Oberalm (ein Spiel mehr) beträgt nicht weniger als zwölf Punkte, auf den Zweiten Koppl (ein Spiel weniger) fehlen sieben Points.

1. Klasse Nord: USC Eugendorf 1b – USV Scheffau, 4:4 (1:0)

93 Felix Auinger 4:4

91 Fabian Klabacher 3:4

88 Thomas Seiwald 3:3

60 Mario Artmueller 3:2

57 Felix Auinger 2:2

55 Johann Leutgeb 1:2

52 Florian Seiwald 1:1

44 Mario Artmueller 1:0