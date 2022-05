Anif 1b münzt 0:2-Rückstand in 3:2-Sieg um

Details Sonntag, 01. Mai 2022 23:50

In der 23. Runde der 1. Klasse Nord zwang die USK Maximarkt Anif 1b den USK Hof mit 3:2 in die Knie. Und das, obwohl die Regionalliga-Fohlen zur Pause schon mit 0:2 in Rückstand gelegen waren.

Hof unterstrich Favoritenrolle

Der erste Abschnitt sollte ganz nach dem Geschmack der drittplatzierten Hofer laufen. Dragan Miskovic sorgte nach sieben Minuten für den Dosenöffner, Alexander Plank legte später nach - 0:2 (27.). Einziger Wermutstropfen: Der Torschütze zum 0:2 musste kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wurde durch Tamas Imrö ersetzt.

Irres Comeback der Hausherren

In den zweiten 45 Minuten kam's dann zur großen Wiederauferstehung der Anifer 1b. Nachdem Mihajlo Marinkovic gleich zu Beginn auf 1:2 verkürzt hatte (48.), machten Johannes Schierl (72.) und Georg Kollmann (82.) das schier Unmögliche möglich und sorgten dafür, dass der zweite Anzug des Regionalliga-Klubs das Grün doch noch als Sieger verlassen konnte.

1. Klasse Nord: USK Maximarkt Anif 1b – USK Hof, 3:2 (0:2)

82 Georg Kollmann 3:2

72 Johannes Schierl 2:2

48 Mihajlo Marinkovic 1:2

27 Alexander Plank 0:2

7 Dragan Miskovic 0:1