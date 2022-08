5:2 in Anif! Fuschl bewahrt blütenweiße Weste

Details Samstag, 20. August 2022 13:20

Der USV Fuschl is on fire! In der 3. Runde der 1. Klasse Nord ballerten sich die Grün-Weißen zum nächsten Sieg - dem dritten im dritten Spiel. Die Elf von Coach Johannes Bucher setzte sich auswärts bei der USK Maximarkt Anif 1b klar und deutlich mit 5:2 durch.

Torfabrik der Liga schlug erneut zu

Die jungen Anifer wurden auf heimischem Geviert von den formstarken Fuschlern eiskalt erwischt. Nachdem Christoph Barthel nach nur wenigen Sekunden auf 0:1 gestellt hatte (1.), baute Nemanja Krstic die Gästeführung wiederum nur wenige Aktionen danach aus (2.). Die Hausherren, die sich in der weiteren Folge etwas fingen, konnten den Spielstand zur Pause schließlich etwas knapper gestalten. In der 23. Spielminute verkürzte Sebastian Reisinger auf 1:2.

Aufgrund des hauchzarten Ein-Tor-Bonus' war der Ausgang dieser Partie lange nicht abzusehen. Im Finish drehte der derzeitige Klassenbeste aber auf: Fabio Braunstein (79.), Milivoje Lazic (81.) und Doppelpacker Christoph Barthel (88.) sorgten mit voller Rasanz für die Vorentscheidung. Den Anifern glückte durch Ömer Erdogan in der Schlussminute nur noch eine Ergebnisverschönerung - 2:5 (90.). An diesen Tagen scheinen die Fuschler viel Gefallen am Toreschießen zu finden. Die bis dato erzielten 13 Tore ergeben einen Schnitt von 4,33 Goals pro Spiel.

1. Klasse Nord: USK Maximarkt Anif 1b – USV Fuschl, 2:5 (1:2)

90 Oemer Erdogan 2:5

88 Christoph Barthel 1:5

81 Milivoje Lazic 1:4

79 Fabio Braunstein 1:3

23 Sebastian Reisinger 1:2

2 Nemanja Krstic 0:2

1 Christoph Barthel 0:1