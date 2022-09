Austria 1b schlägt Aufsteiger Bad Vigaun in die Flucht

Details Samstag, 17. September 2022 11:48

Die SV Austria Salzburg 1b kannte mit einem fast schon hoffnungslos unterlegenen UFC Bad Vigaun keine Gnade und trug einen deutlichen Heimsieg davon. Die violetten Regionalliga-Fohlen verwandelten am Freitagabend ein 0:1 in ein 9:3-Schützenfest.

Zuschauer sahen neun (!) Goals in Hälfte eins

Nachdem die jungen Städter gegen den Aufsteiger (Ibrahim Samur erzielte das 0:1, Sebastian Götzinger stellte mit einem Doppelpack auf 2:3) gleich zweimal ins Hintertreffen geraten waren, wurde aus einer unvorhersehbaren Geschichte im Laufe des ersten Durchgangs eine glasklare gemacht. Weil das heimische Duo, bestehend aus Samir Selimovic (24., 43.) und Din Rahmanovic (40., 45.), Lust auf einen Zweierpack hatte, hieß es nach Beendigung der ersten Halbzeit: 6:3!

Pünktlich zur Stundenmarke wurde die Torsperre ausgesprochen

Die Austrianer ließen in der zweiten Halbzeit keine Zweifel mehr aufkommen, dass sich an der Tendenz noch etwas ändern könnte. Joker Omer Memic (53.), der zur Halbzeitpause für den gelbverwarnten Sepas Habibi gekommen war, und Samir Selimovic mit seinem dritten Tagestreffer (57.) ließen die heimische Führung auf 8:3 anwachsen. Ein Eigentor von Pascal Schnöll markierte schon in der 60. Spielminute das 9:3-Endresultat.

1. Klasse Nord: SV Austria Salzburg 1b – UFC Bad Vigaun, 9:3 (6:3)

60 Eigentor durch Pascal Schnoell 9:3

57 Samir Selimovic 8:3

53 Omer Memic 7:3

45 Din Nail Rahmanovic 6:3

43 Samir Selimovic 5:3

40 Din Nail Rahmanovic 4:3

24 Samir Selimovic 3:3

17 Sebastian Goetzinger 2:3

15 Sebastian Goetzinger 2:2

12 Veljko Pavic 2:1

9 David Kalazic 1:1

3 Ibrahim Samur 0:1