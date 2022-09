Auch in Anif: Hof-Weste bleibt blütenweiß

Details Samstag, 17. September 2022 12:16

Die Kicker des USK Hof beeindrucken weiter: Im Gastspiel bei der USK Maximarkt Anif 1b feierte das Kistner-Kollektiv den siebenten Liga-Sieg im siebenten Spiel.

Hauchzarte Pausenführung für die Gäste

In der 24. Spielminute avancierte Anif-Boy Aaron Gusojic zum Unglücksmenschen, als er mit seinem Eigentor die Hofer in Front brachte. Doch die Führung des Tabellenzweiten, der bis dato noch keinen einzigen Punkt abgegeben hatte, hielt nicht länger als sechs Minuten - dann stellte Christian Reisinger auf 1:1 (30.). Dass die Kistner-Crew doch noch mit einem Mini-Bonus in die Kabine zurückkehrte, war Tamas Imrö zu verdanken. Der Ungar besorgte in Minute 38 das Pausen-1:2.

Anif verpasste Anschluss, Hof machte Klappe endgültig zu

Im zweiten Spielabschnitt legte das favorisierte Hof zahlenmäßig nach. Nachdem Dragan Miskovic zum 1:3 eingestiefelt hatte (57.), sprach Joker David Unterainer im Finish - nur acht Minuten nach seiner Einwechslung - das Schlussgebet - 1:4 (88.). Bittere Randnotiz für die Heimischen: Zu Beginn der Schlussviertelstunde wurde ein Elfmeter verballert und somit die gute Gelegenheit auf den Anschluss ausgelassen.

1. Klasse Nord: USK Maximarkt Anif 1b – USK Hof, 1:4 (1:2)

88 David Unterainer 1:4

57 Dragan Miskovic 1:3

38 Tamas Imroe 1:2

30 Christian Reisinger 1:1

24 Eigentor durch Aaron Gusojic 0:1