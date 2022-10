ASK_PSV luchst Leader Fuschl erste Points ab

Details Montag, 10. Oktober 2022 11:37

Der ASK_PSV Salzburg hat dem bis dato makellosen Tabellenführer USV Fuschl am vergangenen Wochenende kräftig in die Suppe gespuckt und dem favorisierten Team ein 2:2-Remis abgeknöpft. Nach acht Siegen en suite sind die Grün-Weißen nun ihre blütenweiße Weste los.

ASK_PSV zerriss Fuschler Siegesserie

Fast schon erwartungsgemäß gingen die Fuschler in der zehnten Minute in Front, als Thomas Hinterecker das schnelle 0:1 erzielte. Nachdem der Leader eine knappe Pausenführung auf dem Zettel stehen gehabt hatte, drückte Stefan Nedic kurz nach dem Wiederbeginn zur Freude der Städter zum 1:1-Ausgleich ab (50.). In Minute 53 sah der gelbverwarnte Tobias Stöllinger wegen Schiedsrichterkritik die Ampelkarte. Dennoch gelang es Fuschl, in Unterzahl neuerlich in Führung zu gehen: Nemanja Krstic stellte auf 1:2 (65.). Weil auch Taus Askhabov (Foul) frühzeitig mit Gelb-Rot unter die Brause geschickt wurde (69.), herrschte in der Schlussphase wieder personeller Gleichstand. Kurz vor dem Ende netzte der ASK_PSV in Person von Georgiev Stefan zum vielumjubelten 2:2 ein (87.).

Nur noch Mittersill und Abtenau in optima forma

Der USV Fuschl musste zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit Punkte abgeben. Somit bleibt nur noch ein Duo über, das bislang alle Saisonspiele gewinnen konnte: Mittersill (1. Klasse Süd) und Abtenau (2. Klasse Nord B).

1. Klasse Nord: ASK PSV Salzburg – USV Fuschl, 2:2 (0:1)

87 Georgiev Stefan 2:2

65 Nemanja Krstic 1:2

50 Stefan Nedic 1:1

10 Thomas Hinterecker 0:1