Schwärz-Show besiegelt höchste Saisonpleite der Eugendorfer 1b

Details Montag, 31. Oktober 2022 12:41

Die USC Eugendorf 1b musste am vergangenen Samstag die höchste Saisonabfuhr hinnehmen. Beim 0:7 auswärts gegen den SV Nußdorf/H. zeigte sich vor allem ein Mann in Torlaune. Felix Schwärz trug sich als Fünffach-Torschütze in den Spielbericht ein.

Felix Schwärz war der "Mann mit dem Hammer"

Nach vier Niederlagen en suite zeigte die Formkurve der Eugendorfer 1b in den letzten Wochen stark nach unten. Nun scheint beim zweiten Anzug des Salzburg-Ligisten der Tiefpunkt erreicht zu sein. In der 14. Runde war man im Gastspiel bei höchst gierigen Nußdorfern nur Passagier, geriet bereits in der vierten Spielminute durch ein Goal von Thomas Nestaval mit 0:1 ins Hintertreffen. Felix Schwärz (9., 13., 34., 38.) erledigte die Vucanovic-Männer mit seinem geschnürten Quattropack in der weiteren Folge quasi am Alleingang. Zur Pause war der Drops längst gelutscht.

In Durchgang zwei musste Gäste-Keeper Begovic die Kirsche noch zweimal aus dem eigenen Netz fischen. Erst machte Clemens Buchwinkler das halbe Dutzend voll (53.), ehe Felix Schwärz seine bombastische Performance mit Tagestreffer Nummer fünf krönte - 7:0 (56.).

1. Klasse Nord: SV Nußdorf/H. – USC Eugendorf 1b, 7:0 (5:0)

56 Felix Schwaerz 7:0

52 Clemens Buchwinkler 6:0

37 Felix Schwaerz 5:0

33 Felix Schwaerz 4:0

12 Felix Schwaerz 3:0

8 Felix Schwaerz 2:0

3 Thomas Nestaval 1:0