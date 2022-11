Nach 1:5 gegen Bad Vigaun: ASK_PSV rutscht auf letzte Tabellenposition ab

Details Sonntag, 06. November 2022 17:07

Der ASK_PSV Salzburg musste sich heute Sonntagvormittag daheim gegen den Aufsteiger UFC Bad Vigaun mit 1:5 geschlagen geben. Weil St. Georgen drei Stunden danach bei der Eugendorfer 1b überraschend punktete, sind die Städter nun neuer Besitzer der unbeliebten roten Laterne.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Götzinger und Göllner schalteten ASK_PSV die Lichter aus

Die Sonntagsmatinee startete für den Stadtklub semioptimal. Nach lediglich fünf gespielten Minuten stand's 0:1 - Vigauns Sebastian Götzinger trug sich in den Spielbericht ein. Nachdem in der ersten Halbzeit kein weiterer Treffer mehr gefallen war, stand der 0:1-Besorger unmittelbar nach dem Seitenwechsel abermals im Fokus. In Minute 48 stellte Götzinger auf 0:2, kurz darauf gar auf 0:3 (51.). Zur Stundenmarke war der Arbeitstag des Dreifach-Torschützen beendet, im weiteren Verlauf übernahm ein anderer: David Göllner. Der beste Torjäger der Vigauner legte per Doppelpack (68., 89.) nach. Dazwischen hatte der ASK_PSV durch Dario Tadic den Anschlusstreffer erzielt (78.) und Keeper Aldin Cirkic wegen einer Tätlichkeit den roten Karton gesehen (68.).