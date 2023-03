Last-Minute-Dreier für Oberalm gegen Schleedorf

Details Dienstag, 28. März 2023 10:47

Der 1. Oberalmer SV hat mit einem knappen 2:1-Sieg über den USV Schleedorf den dritten Tabellenrang erfolgreich verteidigt. Dabei mussten die favorisierten Tennengauer lange einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen. Den Siegtreffer erzielte Knipser Andreas Perlak erst im Nachschlag.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Defensiv diszipliniertes Schleedorf spannte Oberalm auf die Folter

Die im Tabellenkeller beheimateten Schleedorfer trotzten in einer chancenarmen ersten Halbzeit den Vorzeichen und gingen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kirchner kurz vor dem Break in Führung (45.). Mit der Führung im Rücken legte es die Kaiser-Elf im zweiten Spielabschnitt noch defensiver an. Die Oberalmer, die über die gesamte Spieldauer wesentlich mehr Spielanteile verbuchten, konnten zur späten Stunde doch noch zuschlagen. Erst netzte Lehrer zum Ausgleich ein (71.), ehe Perlak in der Nachspielzeit vom Elferpunkt der große Wurf gelang - 2:1 (91.). Zudem verzeichneten die Tennengauer zwei Alu-Treffer. "In Summe ein verdienter Sieg. Mit der Art und Weise können wir aber keinesfalls zufrieden sein", wurde Mario Aichinger, der Sektionsleiter der Oberalmer, zitiert.

