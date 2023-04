Perwang/Michaelbeuern trotzt Primus Hof Remis ab

Details Montag, 03. April 2023 11:00

Der USK Hof und die SG Perwang/Michaelbeuern haben sich anlässlich der 18. Runde mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Dabei hatten die Gäste nach zweimaligem Rückstand jeweils die passende Antwort parat.

Perwang/Michaelbeuern ließ sich nicht abschütteln

Fast schon erwartungsgemäß brachte Sladjan Lesic den Tabellenführer der 1. Klasse Nord in der 17. Spielminute mit 1:0 in Führung. Als manch einer mit den Gedanken schon in der Halbzeitpause war, besorgte Hansi Stockhammer für seine Spielgemeinschaft den 1:1-Ausgleich (41.).

Hof ging - dank Imrö-Bude (56.) - in der weiteren Folge neuerlich in Front. Aber wie schon in Durchgang eins holte Perwang/Michaelbeuern zum Gegenschlag aus. Christoph Maislingers 2:2 in Minute 67 sollte letztlich auch der Schlusspunkt in dieser Partie sein.

1. Klasse Nord: USK Hof – SG Perwang/Michaelbeuern, 2:2 (1:1)

67 Christoph Maislinger 2:2

56 Tamas Imroe 2:1

41 Hansi Stockhammer 1:1

17 Sladjan Lesic 1:0

