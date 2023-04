Hof weiter auf Titelkurs

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:54

Der USK Hof hat den nächsten Schritt in Richtung Titelgewinn gemacht. Der Tabellenführer schlug die viertplatzierte Austria Salzburg 1b am Dienstagabend mit 3:1.

Hof kommt Meisterstück immer näher

Der Spitzenreiter der 1. Klasse Nord hat die 21. Runde, die am Dienstag bzw. Mittwoch gespielt wird, mit einem vollen Erfolg eröffnet. Simon Ehrenreich brachte Hof in der 12. Spielminute in Führung, die Dragan Miskovic vom Elferpunkt zu Beginn der zweiten Spielhälfte zu verdoppeln wusste (51.). Apropos Strafstoß: Den nützten die Regionalliga-Fohlen im weiteren Verlauf durch Veljko Pavic zum Anschlusstreffer (67.), ehe David Unterainer Hofs 16. Liga-Saisontriumph besiegelte (76.).

In der Tabelle liegt die Kistner-Elf weiterhin am Sonnenplatz - sieben Zähler vor Fuschl, das heute (18:00 Uhr) in Schleedorf in der Pflicht steht. Die Austria 1b bleibt vorübergehend Vierter, könnte zum Rundenende aber noch von der Kuchler 1b, die - ebenfalls heute (19:30 Uhr) - bei der Anifer 1b gastiert, überholt werden.

1. Klasse Nord: SV Austria Salzburg 1b – USK Hof, 1:3 (0:1)

76 David Unterainer 1:3

67 Veljko Pavic 1:2

51 Dragan Miskovic 0:2

12 Simon Ehrenreich 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei