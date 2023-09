Wiedersehen macht Freude - Oberalm schlägt Tabellenführer Austria 1b

Details Donnerstag, 07. September 2023 11:30

Elf Tage nach dem witterungsbedingten Spielabbruch standen sich der 1. Oberalmer SV und die SV Austria Salzburg 1b neuerlich gegenüber. Dieses Mal konnte die Partie reibungslos über die Bühne gebracht werden. Am Ende bejubelten die Grün-Weißen einen 4:1-Sieg.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ (ARCHIVBILD)

Erste Niederlage für Austria 1b, Oberalm lauert

Am 26. August war die Viertrundenpartie zwischen Oberalm und Austria 1b beim Stand von 0:1 in der 79. Minute abgebrochen worden. Etwas mehr als eine Woche später schlug das Dragicevic-Kollektiv zurück - und wie. Nachdem der Tabellenführer aus Maxglan durch Bandic (13.) zur Pause in Führung gelegen war, drückten die Tennengauer nach dem Seitenwechsel ordentlich auf die Tube. Rekic (50.) glückte der Ausgleich, Zweierpacker Perlak (67., 76.) schließlich der Turnaround. Im Finish sorgte Joker Hofstädter (88.) für das i-Tüpfelchen und einem mehr als gelungenen Fußballabend für die Oberalmer Kicker.

Während die blutjungen Violetten ihre erste Saisonniederlage einstecken mussten, heimste Oberalm die ominösen Big Points ein. Als Sechster mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze bleibt der OSV im kuscheligen Spitzenfeld der 1. Klasse Nord in Lauerstellung.

