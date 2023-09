Kuchls Trojer sticht beharrliches Oberhofen aus

Details Freitag, 08. September 2023 09:07

Die SV Kuchl 1b hat zum Rundenauftakt die ÖTSU Oberhofen auswärts hauchzart mit 4:3 niedergerungen. Nachdem der Landesliga-Absteiger zwischenzeitlich zur großen Aufholjagd geblasen und einen 1:3-Rückstand in ein 3:3 verwandelt hatte, drückte SVK-Zweierpacker Michael Trojer zum späten Sieg ab.

Oberhofens Aufholjagd nicht honoriert

Die Oberösterreicher, die in den ersten fünf Runden überschaubare drei Zähler gesammelt hatten, starteten phänomenal in dieses Donnerstagabendspiel. Die Anzeigetafel zeigte Spielminute zwölf, als Alexander Eder zur Freude der heimischen Anhänger auf 1:0 stellte. Für die Pattstellung zur Pause war schließlich Michael Trojer verantwortlich. Der Offensivmann der Kuchler verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (35.).

Nach einem Doppelschlag vom eingewechselten Antonio Knezevic (61.) und Florian Kaindl (63.) schienen die Tennengauer endgültig auf die Siegerstraße aufzufahren. Doch die Oberhofener gaben sich nicht auf, punkteten in Sachen Beharrlichkeit und schlugen zurück. Zunächst verkürzte Lukas Stettner nach einem Standard auf 2:3 (72.), ehe David Weiß vier Minuten danach die Partie mit einem sehenswerten Geschoss ausglich (76.). Dass es für die Zoister-Boys am Ende doch nichts zu ernten gab, war dem späten Treffer von Doppelpacker Trojer (88.) geschuldet. Während die Kuchler 1b zumindest bis morgen vom Platz an der Sonne grüßt, tritt der Absteiger im Tabellensüden weiter auf der Stelle.

1. Klasse Nord: ÖTSU Oberhofen – SV Kuchl 1b, 3:4 (1:1)

88 Michael Trojer 3:4

76 David Weiss 3:3

72 Lukas Adrian Stettner 2:3

63 Florian Kaindl 1:3

61 Antonio Knezevic 1:2

34 Michael Trojer 1:1

12 Alexander Eder 1:0

