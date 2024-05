Nußdorf bremst Perwang/Michaelbeuern im Derby aus

Details Samstag, 18. Mai 2024 09:48

Der SV Nußdorf/H. hat in der 23. Runde das Derby gegen die SG Perwang/Michaelbeuern gewonnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Beim hochverdienten 3:0-Erfolg trugen sich Doppelpacker Felix Schwärz und Sebastian Götzinger in die Schützenliste ein.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus



Nußdorfer knüpften an starke Vorwoche an

"Wir haben das abgerufen, was wir schon gegen Obertrum abgerufen hatten", war Nußdorf-Trainer Herbert Luginger mit dem Derby-Auftritt hochzufrieden. Nachdem in der Vorwoche die Trumer mit 5:1 heimgeschickt worden waren, legten die Grün-Weißen gegen die Spielgemeinschaft Perwang/Michaelbeuern einen 3:0-Sieg drauf. "Am Ende war's hochverdient. Eine super Sache für die Burschen", findet Luginger, der im Vorfeld gewarnt hatte. "Wenn in einem Derby beide Mannschaften zusätzlich noch im Abstiegskampf stecken, kann eigentlich alles passieren."

Gebrüder Schwärz markierten den Endstand

Rund 250 Besucher mussten sich etwas gedulden, ehe der erste Treffer in diesem Spiel fiel. In Minute 43 stellte Felix Schwärz auf 1:0, nachdem die heimischen Nußdorfer zuvor ein Haufen Chancen ungenutzt gelassen hatten. Mitte der zweiten Halbzeit packte das Luginger-Ensemble im Sieben-Minuten-Takt den Deckel drauf. Erst netzte Sebastian Götzinger zum 2:0 ein (63.), ehe Felix Schwärz per Kopf zum Derbyhelden avancierte (70.). Schön: Den Treffer zum 3:0 bereitete Felix' Bruder mustergültig vor. "Ein Traumtor - damit war's dann auch gegessen", betont Luginger, dem vor allem der Wille und das Engagement seiner Truppe gefiel. "Kämpferisch war's wieder top."

Abstiegssorgen könnten bald ad acta gelegt werden

Für Nußdorf, das damit die 30-Punkte-Marke knackte, sieht's bezüglich Ziel Klassenerhalt ganz gut aus. Als Zehnter liegen nach wie vor vier Teams mit Sicherheitsabstand dahinter. Vielleicht vorentscheidend: Am kommenden Wochenende muss die Luginger-Truppe zum Elften Oberhofen. Gewinnt man dort, ist der Ligaverbleib fix. Die Spielgemeinschaft bleibt mit 17 Points Vorletzter.

