Lazic mal vier - Fuschl besiegt Scheffau 7:4

Ein wahres Fußballfest erlebten die Zuschauer beim Spiel zwischen dem USV Scheffau und dem USV Fuschl. In einer begeisternden Begegnung, die mit einem beeindruckenden 7:4-Sieg der Fuschler endete, präsentierten sich beide Teams in Torlaune. Herausragend: Milivoje Lazic, der einen Quattropack beisteuerte.

Intensiver Beginn und ein Hin und Her der Emotionen

Der USV Scheffau legte fulminant los. Schon in der 12. Minute erzielte Ivan Lukacevic das erste Tor, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Fabian Klabacher in der 26. Minute, wodurch die Heimmannschaft eine frühe 2:0-Führung erlangte. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und starteten eine beeindruckende Aufholjagd. Innerhalb von nur elf Minuten glichen sie nicht nur aus, sondern gingen durch zwei Tore von Milivoje Lazic (27. und 38. Minute) und einem weiteren von Christoph Kühleitner (34. Minute) sogar in Führung.

Noch vor der Halbzeitpause fanden die Scheffauer durch Bernhard Schwarzenbacher in der 39. Minute den Weg zurück ins Spiel und stellten den Ausgleich zum 3:3 her. Dieser Halbzeitstand versprach eine ebenso aufregende zweite Hälfte.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Samuel Eder (51.) und Nemanja Krstic (66.) brachten Fuschl erstmals mit zwei Toren in Führung. Während die Gastelf mittlerweile etwas dominanter wirkte, gaben sich die Tennengauer nicht auf und kamen durch Fabian Klabacher in der 68. Minute nochmals heran.

Trotz des Aufbäumens der Heimischen, setzte Milivoje Lazic in den letzten Minuten der Partie noch einen drauf. Im Nachschlag traf der Matchwinner gleich zweimal. Zuerst zum 6:4 (91.) und dann zum 7:4 (93.). Diese Tore besiegelten schließlich einen denkwürdigen Sieg für den USV Fuschl.

1. Klasse Nord: Scheffau : Fuschl - 4:7 (3:3)

93 Milivoje Lazic 4:7

91 Milivoje Lazic 4:6

68 Fabian Klabacher 4:5

66 Nemanja Krstic 3:5

51 Samuel Eder 3:4

39 Bernhard Schwarzenbacher 3:3

38 Milivoje Lazic 2:3

34 Christoph Kühleitner 2:2

27 Milivoje Lazic 2:1

26 Fabian Klabacher 2:0

12 Ivan Lukacevic 1:0

