Gneis/ASK_PSV und Oberalm bejubeln Aufstieg - auch Fuschl darf hoffen

Details Sonntag, 02. Juni 2024 12:30

Die Spielgemeinschaft Gneis/ASK_PSV Salzburg hat gestern Samstag mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Fuschl nicht nur den Aufstieg in die 2. Landesliga Nord fixiert, sondern auch einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel gemacht. Ebenfalls fix aufgestiegen: Die Oberalmer, deren Partie in Nußdorf sprichwörtlich ins Wasser gefallen war. Die drittplatzierten Fuschler dürfen trotz Niederlage immer noch hoffen.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Duo feierte Aufstieg - Titelentscheid vertagt

"Wir haben alles in diese Partie reingeworfen, echt viel investiert", schildert Gneis/ASK_PSV-Trainer Alexander Reinthaler. Dessen Spielgemeinschaft zog auswärts beim Tabellendritten Fuschl erst auf den letzten Metern davon. Nachdem ein verwandelter Strafstoß von Milivoje Lazic (10.) und Gabriel Fallnbügl (20.) für ein 1:1 zur Pause gesorgt hatten, stellten Frederick Svarovsky (78.) und der eingewechselte Jakob Hübner (89.) zur Freude der Städter in der Schlussviertelstunde die maximale Punkteausbeute sicher. Die Spielgemeinschaft (ein Spiel mehr) liegt nun vier Punkte vor Verfolger Oberalm, das aufgrund einer Spielabsage zum Zuschauen verdammt war. Beide sind fix aufgestiegen. Welches Team den Titel holt, ist noch offen.

"Abwarten und Tee trinken" in Fuschl

Hängende Fuschler Köpfe gab's lediglich wegen der 1:3-Niederlage im Liga-Hit. Der Traum vom Landesliga-Fußball lebt für die Grün-Weißen aber weiter. Wenn in der 2. Landesliga Nord ein zusätzlicher Platz frei wird - entweder durch einen Meistertitel inklusive Aufstiegsberechtigung der Seekirchener 1b oder einem Sieg des Nordvereins in einem etwaigen Relegationsspiel gegen den Südverein, würde Fuschl (kann das Spitzenduo nicht mehr einholen) auch als Dritter aufsteigen.

