Trotz 2:0-Führung: Scheffau teilt mit Eugendorf 1b die Punkte

Der USV Scheffau hat sich zum Auftakt in die neue 1. Klasse-Nord-Saison gegen Aufsteiger USC Eugendorf 1b mit einem 2:2-Remis begnügen müssen. Dabei waren die Scheffauer zur Pause noch mit 2:0 in Führung gelegen.

Scheffau erarbeitete sich Zwei-Tore-Führung

Das Spiel begann fünf Minuten später als geplant, da die Eugendorfer 1b aufgrund eines verletzungsbedingten Wechsels vor dem Spiel Anpassungen vornehmen musste. Von Anfang an entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, in dem der Gastgeber gut in die Partie startete. Nach 33 Minuten konnte Ivan Lukacevic das erste Tor für die Heimmannschaft erzielen, nachdem eine kurze Abwehr von Eugendorf missglückte und Lukacevic den Ball trocken zum 1:0 ins rechte Eck versenkte.

Nur zwölf Minuten später, in der 45. Minute, baute Tobias Brückler die Führung weiter aus. Bei einem Abwehrversuch eines Eugendorfer Spielers knickte dieser um, was dazu führte, dass Strubreiter den Ball eroberte und alleine vor dem Torwart stand. Der Torwart konnte den Schuss noch abwehren, doch Brückler war zur Stelle und musste den Ball nur noch einschieben. Somit ging Scheffau mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Aufsteiger kämpfte sich zurück

Nach der Halbzeitpause kam der Liga-Neuling sehr motiviert aus der Kabine. Sie zeigten von Beginn an, dass sie das Spiel noch drehen wollten. Diese Motivation zahlte sich in der 64. Minute aus, als Sebastian Kobler durch einen Elfmeter das 2:1 erzielte. Die Euphorie bei den Gästen war deutlich zu spüren, und sie setzten Scheffau weiter unter Druck.

Die Situation für Scheffau sollte sich stückweise verschlechtern. In Minute 69 flog Philip Zenzmaier mit der Ampelkarte vom Feld. Mit einem Spieler weniger auf dem Platz wurde es für die Gastgeber zunehmend schwieriger, ihre Führung zu verteidigen. Eugendorf nutzte diese Überzahl und drängte auf den Ausgleich.

Der Druck machte sich schließlich in der 90. Minute bezahlt, als Christopher Gritsch für Eugendorf den späten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Ein Abwehrfehler von Scheffau ermöglichte Gritsch diese Chance, die er eiskalt nutzte. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem nicht unverdienten Unentschieden.

