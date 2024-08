Klarer Heimsieg für Nußdorf gegen Abtenau

Details Montag, 12. August 2024 15:28

In der ersten Runde der 1. Klasse Nord konnte der SV Nußdorf/H. einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen die SU Abtenau einfahren. Die Hausherren, die sich eine 2:0-Pausenführung erarbeitet hatten, legten nach dem Seitenwechsel ebenso viele Goals nach.

Ein Auftakt mit Hindernissen

Die Partie begann mit einigen Minuten Verspätung, da der Schiedsrichter mit der Stutzenwahl der Gäste unzufrieden war. Nach der Klärung dieses Problems konnte das Spiel schließlich angepfiffen werden. Direkt nach dem Anstoß der Gäste ergab sich in der 2. Minute eine riesige Möglichkeit für die SU Abtenau, in Führung zu gehen. Nach einem missglückten Aufbauspiel des SV Nußdorf kamen die Gäste gefährlich vor das Tor, konnten die Chance jedoch nicht nutzen.

Der SV Nußdorf/H. fing sich schnell und übernahm die Kontrolle über das Spiel. In der 28. Minute machte Sebastian Götzinger das erste Tor der Partie und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Etwas später, in der 36. Minute, jubelten die Nußdorfer Fans erneut, doch das vermeintliche 2:0 wurde wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen. Trotzdem ließ sich das Heimteam nicht entmutigen und setzte seinen Angriff fort.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, erzielte Felix Schwärz das zweite Tor für die Heimelf und stellte den 2:0-Halbzeitstand her. Der Treffer war ein wichtiger Moment für die Hausherren, die mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine gingen.

Nußdorf fuhr soveränen Auftaktdreier ein

Die zweite Halbzeit begann genauso energisch wie die erste endete. Die Grün-Weißen zeigten sich entschlossen, die Führung weiter auszubauen. In der 47. Minute hatte das Heimteam eine Doppelchance, den Spielstand zu erhöhen, doch das Spielgerät wollte vorerst nicht ins Tor.

Erst in der 81. Minute, als Peter Karl mit seinem 3:0 für die Vorentscheidung in dieser Partie sorgte. Nachdem ein weiteres Nußdorf-Goal wegen Abseits aberkannt worden war (83.), zog Florian Strasser in Minute 86 den Schlussstrich - 4:0.

1. Klasse Nord: Nußdorf : Abtenau - 4:0 (2:0)

86 Florian Strasser 4:0

81 Peter Karl 3:0

41 Felix Schwärz 2:0

28 Sebastian Götzinger 1:0

