2:5! Grödig 1b geht in Lamprechtshausen unter

Details Montag, 12. August 2024 15:47

Den Auftakt in der neuen Liga hätte sich die Grödiger 1b wohl anders vorgestellt. Auswärts beim USV Lamprechtshausen setzte es für die Salzburger-Liga-Fohlen eine empfindliche 2:5-Pleite.

Vier Tore und ein Schockmoment

Bereits in der vierten Minute gelang dem USV Lamprechtshausen der erste Treffer. Bernhard Arbinger nutzte eine frühe Gelegenheit und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung setzte die Gäste unter Druck, doch Grödig 1b blieb zunächst unbeeindruckt und erspielte sich ebenfalls Chancen. In der 11. Minute verpasste Simon Pribik nur knapp den Ausgleich, als er den Ball allein vor dem Tor daneben schob.

In der weiteren Folge konnten die Lamprechtshausener ihren Vorsprung ausbauen. Zunächst erzielte Ralph Geisler ein Traumtor von der Seite zum 2:0 (13.), ehe Gerald Holzner den Ball in der 27. Minute mit der Brust annahm und anschließend Grödig-Keeper Jakob Satzinger zum 3:0 überlupfte.

Ein Schockmoment ereignete sich kurz nach der Halbstundenmarke, als Mario Schmöller - der Kapitän des Heimischen - ohne Gegnerkontakt zu Boden ging. Das Spiel wurde unterbrochen und die Rettungskräfte wurden verständigt. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit konnten die Grödiger durch einen verwandelten Handelfmeter von Jakob Hörl auf 3:1 verkürzen (45.+4).

Grödig 1b zeigte Kampfgeist, aber Lamprechtshausen blieb dominant

Auch nach der Halbzeitpause zeigte Lamprechtshausen keinerlei Nachlassen. In der 48. Minute prüfte Dennis Strasshofer den Gästetorhüter erneut, doch dieser konnte den Ball abwehren.

In der 67. Minute war es dann Lorenz David, der für die Heimelf auf 4:1 erhöhte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Grödig 1b gab jedoch nicht auf und konnte in der 78. Minute durch Umut Caliskan noch einmal auf 4:2 verkürzen. Es schien, als könnte der Absteiger noch einmal herankommen, doch die Hausherren behielten die Kontrolle. Nachdem Andreas Strasshofer nach Arbinger-Vorlage eine Riesenchance ausgelassen hatte (83.), markierte Nicolas Ster in Minute 87 den 5:2-Endstand.

1. Klasse Nord: Lamprechtshausen : Grödig 1b - 5:2 (3:1)

