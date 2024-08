Spektakulärer und torreicher Auftakt: Hallein besiegt Anif im 1b-Duell

Details Montag, 12. August 2024 16:01

Die UFC Hallein 1b hat in einem spannenden und torreichen Spiel gegen die USK Maximarkt Anif 1b einen eindrucksvollen 6:3-Sieg eingefahren. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstands von 2:2 konnte sich Hallein in der zweiten Hälfte klar durchsetzen und das Spiel für sich entscheiden. Sebastian Müller glänzte dabei als herausragender Spieler mit drei Treffern.

Hallein 1b gab 2:0-Führung aus der Hand

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Sebastian Müller bereits in der 3. Minute das erste Tor für den Aufsteiger erzielte. Dieser frühe Treffer setzte die Weichen für ein temporeiches und unterhaltsames Spiel. Die Salinenstädter drückten weiter und bauten den Vorsprung in der 20. Minute aus - Elias Memic stellte auf 2:0.

Die Gäste aus Anif ließen sich nicht lange bitten und zeigten eine kämpferische Reaktion. Innerhalb von nur zwei Minuten gelang es den Gästen, das Spiel auszugleichen. Timo Stadlberger traf in der 28. Minute zum 2:1 und nur zwei Minuten später stellte Tarek El Dahma mit seinem Tor zum 2:2 den Gleichstand wieder her. Mit diesem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit begann turbulent

Die zweite Halbzeit sollte für die Platzherren denkbar ungünstig starten. Unmittelbar nach dem Wiederankick unterlief Stefan Gold ein Eigentor, was die Anifer 1b zum ersten Mal an diesem Fußballnachmittag in Führung brachte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 48. Minute, erzielte Paul Michelag den Ausgleich zum 3:3.

Von da an dominierten die Maurhart-Buben das Spielgeschehen. Sebastian Müller brachte seine Mannschaft in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages erneut in Führung. Adrian Wagner (60.) und abermals der herausragende Müller (81.) sorgten am Ende für klare Verhältnisse - 6:3.

1. Klasse Nord: Hallein 1b : Anif 1b - 6:3 (2:2)

81 Sebastian Müller 6:3

60 Adrian Wagner 5:3

49 Sebastian Müller 4:3

48 Paul Michelag 3:3

47 Eigentor durch Stefan Gold 2:3

30 Tarek El Dahma 2:2

28 Timo Stadlberger 2:1

20 Elias Memic 2:0

3 Sebastian Müller 1:0

Details

