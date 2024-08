Scheffau verliert gegen Grödig 1b trotz Führung klar

Details Donnerstag, 15. August 2024 15:39

In der 2. Runde der 1. Klasse Nord trug die SV Grödig 1b auswärts beim USV Scheffau einen 4:1-Sieg davon. Nach dem frühen Führungstreffer der Tennengauer drehte der Landesliga-Absteiger so richtig auf.

Frühe Führung für Scheffau, schnelle Antwort von Grödig

Die Scheffauer, die zum Auftakt gegen die Eugendorf 1b (2:2) eine 2:0-Führung verspielt hatten, ließen ihre Anhänger im Heimspiel gegen die Grödiger 1b schon früh jubeln. Peter Strubreiter nutzte eine Möglichkeit eiskalt und brachte seine Crew mit 1:0 in Front (7.). In einer munteren Anfangsphase rettete Valentin Steiner mit einer starken Grätsche in extremis (9.), ehe im Gegenzug ein Schuss der Hausherren nur knapp am Tor vorbeirauschte (10.). In der 15. Minute war's um die Scheffau-Führung schließlich geschehen. Jakob Hörl traf zur Freude der Gäste zum 1:1-Ausgleich.

Absteiger glückte die Wende

Nur zwei Minuten nach dem Ausgleichstreffer knallte ein Grödig-Freistoß gegen die Stange. Die Gäste gaben nicht nach und drückten weiter auf das Tor. Nachdem Heim-Goalie Florian Seiwald eine Doppelchance zunichte gemacht hatte, wurden die Bemühungen des Absteigers in der 36. Minute belohnt. Franz Tschuden stellte per Freistoß auf 1:2. Dass Grödig 1b mit einem Ein-Tore-Vorsprung in die Kabine ging, hing kurzzeitig am seidenen Faden. Unmittelbar vor der Pause hatte Scheffaus Johann Leutgeb noch eine große Chance zum Ausgleich, doch sein Lupfer wurde vom Torwart der Gäste noch mit den Fingerspitzen neben das Tor gelenkt.

Gäste bauten die Führung aus und entschieden das Spiel

Die Grödiger kamen mit viel Schwung aus den Katakomben. Bereits in der 50. Minute erhöhte Simon Pribik auf 3:1 für die Gäste. Scheffau, das in der weiteren Folge eine starke Phase durchlebt, die sich bietenden Chancen allerdings nicht genutzt hatte, musste in der Schlussphase gar noch den vierten Gegentreffer hinnehmen. Eric Higyed markierte den 1:4-Endstand, der den Grödigern die ersten drei Saisonpunkte bescherte und Scheffau im Gegenzug weiter auf den ersten Saisonsieg warten lässt.

1. Klasse Nord: Scheffau : Grödig 1b - 1:4 (1:2)

82 Eric Higyed 1:4

50 Simon Pribik 1:3

36 Franz Tschuden 1:2

14 Jakob Josef Simon Hörl 1:1

7 Peter Strubreiter 1:0

