USV Lamprechtshausen triumphiert mit 3:1 gegen UFC Hallein 1b

Der USV Lamprechtshausen hat in der 2. Runde der 1. Klasse Nord zuhause gegen die UFC Hallein 1b mit 3:1 die Oberhand behalten. Schon früh in der ersten Halbzeit konnten die Flachgauer die Weichen auf Sieg stellen, während die Salinenstädter im Laufe des Spiels bemüht waren, den Rückstand aufzuholen. Trotz einiger vielversprechender Chancen für beide Teams blieben die Tore in der zweiten Halbzeit aus, sodass der Halbzeitstand von 3:1 auch das Endergebnis markierte.

Lamprechtshausen am Drücker

Das Spiel zwischen dem USV Lamprechtshausen und der UFC Hallein 1b begann mit einem klaren Vorteil für die Gastgeber. In der 23. Minute eröffnete Bernhard Arbinger den Torreigen. Ein wunderschöner Pass von Ralph Geisler ermöglichte es Arbinger, den Torwart zu umkurven und den Ball ins Netz zu schieben.

Nur sechs Minuten später baute Gerald Holzner die Führung für Lamprechtshausen aus. Der zweite Treffer sorgte für eine deutliche Dominanz der Gastgeber, die Hallein immer wieder in die eigene Hälfte drängten. Tatsächlich gelang es den jungen Spielern von Hallein nur selten, über die Mittellinie hinauszukommen.

Hallein kam jedoch in der 38. Minute durch Jakob Reichel zurück ins Spiel. Reichel nutzte eine Unachtsamkeit der Lamprechtshausener Abwehr und verkürzte auf 2:1. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur vier Minuten später stellte Lorenz David den Zwei-Tore-Vorsprung für Lamprechtshausen wieder her. Nach einer Traumflanke von Nico Lindner legte Arbinger den Ball gekonnt auf David ab, der aus der Distanz zum 3:1 traf.

Chancenreiche zweite Halbzeit ohne weitere Tore

Nach der Halbzeitpause bemühte sich die Gastelf, abermals zum Anschlusstreffer zu kommen. Doch es waren weiterhin die Platzherren, die ein klares Chancenplus verbuchten. Geisler, Arbinger und Strasshofer sausten allesamt am vierten Treffer vorbei. Im Schlussakt hatten die Halleiner zwar mehr vom Spiel, konnte daraus aber kein Kapital mehr schlagen. Auch weil Heim-Schlussmann Winter einen guten Tag erwischte. Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den verdienten 3:1-Sieg für den USV Lamprechtshausen.

1. Klasse Nord: Lamprechtshausen : Hallein 1b - 3:1 (3:1)

42 Lorenz David 3:1

38 Jakob Reichel 2:1

29 Gerald Holzner 2:0

23 Bernhard Arbinger 1:0

