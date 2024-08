SV Nußdorf/H. zwingt Anif 1b in die Knie

Details Freitag, 23. August 2024 20:07

Der SV Nußdorf/H. hat in der 3. Runde der 1. Klasse Nord einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den USK Maximarkt Anif 1b gefeiert. In einem packenden Kräftemessen zeigten sich beide Teams engagiert, doch am Ende setzten sich die Hausherren durch.

Florian Schwärz bringt Hausherren in Front

Nußdorf startete druckvoll und kam bereits in der 4. Minute zum ersten Torschuss. Die erste große Chance des Spiels hatte Sebastian Götzinger in der 10. Minute, als er alleine vor Gästegoalie Christian Steindl auftauchte, doch sein Lupfer wurde vom 1b-Torhüter abgewehrt. Auch Anif versuchte, Akzente zu setzen, scheiterte jedoch zunächst an einer vermeintlichen Abseitsstellung in der 13. Minute und einem Weitschuss, der über das Tor strich.

In der 23. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels: Florian Schwärz brachte den SV Nußdorf mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Die Gäste versuchten, schnell zu antworten, doch ein Ball in die Mitte fand keinen Abnehmer. Nach einer Trinkpause hatte Christof Schwärz eine Top-Möglichkeit, konnte diese jedoch nicht verwerten.

In den letzten Minuten der ersten Halbzeit vergaben die Nußdorfer einen Kopfball von Sebastian Götzinger und eine Chance in der 33. Minute, sodass es mit einer 1:0-Führung in die Pause ging. Beide Trainer lieferten sich kurz vor dem Pausenpfiff noch ein intensives Wortgefecht, das Schiedsrichter Seker schlichten musste.

Geiger stellt für Nußdorf Weichen auf Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 47. Minute erhöhte Paulo Geiger auf 2:0 für den SV Nußdorf., was die Hausherren scheinbar in eine komfortable Position brachte. Anif 1b gab sich jedoch nicht geschlagen und suchte weiter nach Chancen. In der 56. Minute hatte Nußdorfs Götzinger erneut eine gute Möglichkeit, ließ diese jedoch ungenutzt.

Die Partie blieb intensiv, auch wenn einige Chancen nicht verwertet wurden. In der 66. Minute jubelten die Gäste kurzzeitig, doch ihr Tor wurde aufgrund einer vorhergehenden Aus-Situation nicht anerkannt. Kurz darauf gab es eine erneute Trinkpause, die den Spielern eine kurze Verschnaufpause ermöglichte.

In der 73. Minute sorgte ein Weitschuss von Felix Schwärz für Gefahr, doch der Ball verfehlte sein Ziel. Nußdorf schien das Spiel kontrollieren zu können, besonders nach einer Glanzparade von Keeper Sebastian Brandstetter in der 82. Minute, die den Spielstand von 2:0 für die Hausherren sicherte.

Doch in der 85. Minute wurde das Match wieder spannend: Marco Bertignol erzielte den Anschlusstreffer für die Gäste. Anif setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch Nußdorf verteidigte mit aller Kraft und überstand die letzten Minuten der regulären Spielzeit und auch die vierminütige Nachspielzeit unbeschadet.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter da_Krüga (1940 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Nußdorf : Anif 1b - 2:1 (1:0)

84 Ömer Erdogan 2:1

46 Paulo Geiger 2:0

23 Florian Schwärz 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter da_Krüga mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.