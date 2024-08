7:1! Obertrum setzt auch dritten Aufsteiger auf die Abschussliste

Details Samstag, 24. August 2024 10:45

Nach den vollen Erfolgen gegen St. Georgen (3:0) und Eugendorf 1b (3:1) hat der USK Obertrum auch gegen den dritten Aufsteiger en suite einen Sieg eingefahren. Die Trumer knallten den USK Elsbethen förmlich vom Grün, siegten am Ende klar mit 7:1. Und das, obwohl man rund 70 Minuten mit einem Spieler weniger auskommen musste.

Foto: USK Obertrum (ARCHIVBILD)

Platzverweis brachte Obertrum nicht aus der Balance

Die Trumer fielen zuhause gegen Elsbethen regelrecht mit der Tür ins Haus. Es lief gerade einmal die zweite Spielminute, als Manuel Kleinhofer mit seinem Treffer zum frühen 1:0 für einen heimischen Traumstart sorgte. Die Platzherren drückten fortan auf das zweite Goal, mussten in Minute 22 aber einen Nackenschlag über sich ergehen lassen. Der gelbverwarnte Safet Ikanovic flog nach erneutem Foulspiel mit der Ampelkarte vom Platz - Gelb-Rot. "Mit Safet hat es einen unserer stärksten Spieler erwischt", blickte Obertrum-Obmann Robert Winkler einem langen Unterzahlspiel entgegen. Elsbethen, das aus der Überzahl zunächst Kapital schlagen konnte, kam durch Andreas Weilhammer zwar zum Ausgleich (35.), danach übernahmen aber die dezimierten Bradaric-Männer wieder das Ruder. "Die Mannschaft hat auch mit einem Spieler weniger die Initiative ergriffen und dominant gespielt. Das kam für mich doch ein wenig überraschend", so Winkler, der noch vor der Pause den neuerlichen Führungstreffer bejubeln durfte. Noah Petschnig traf zum 2:1 (38.).

Jungspund Eibl rundete Schützenfest ab

Die Hausherren nahmen den Schwung aus der ersten Halbzeit in die zweite mit. "Es war eine kämpferische Top-Leistung. Wir waren weiterhin am Drücker und haben uns viele Chancen herausgespielt", schildert Winkler. Einige dieser angesprochenen Gelegenheiten wurden auch in etwas Zählbares umgemünzt. Nachdem Mirsad Dedovic, der doppelt einnetzte (50., 63.), Simon Pötzelsberger (54.) und Minel Sulejmanovic (81.) die Führung zwischenzeitlich auf 6:1 ausgebaut hatten, setzte der erst 15-jährige Tobias Eibl zehn Minuten nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt zum 7:1 (91.). "Für ihn freut es mich besonders. Es war sein erstes Tor in der Kampfmannschaft", jodelt Winkler mit.

Erfolgreicher Saisonstart für Obertrum - "So kann's gerne weitergehen"

Nach drei gespielten Runden hält der USK Obertrum mit neun eingefahrenen Points weiter beim Punktemaximum. Auch die Reserve eilt in diesen Tagen von Erfolg zu Erfolg. "Momentan läuft's bei uns. So kann's gerne weitergehen", sagt Winkler, der aber warnt. "Wir haben zwar die ersten Schritte gesetzt, der Weg ist aber noch ein langer." Im Vergleich zur Vorsaison haben die Trumer heuer einen wesentlich breiteren Spielerkader zur Verfügung. "Aktuell können wir nahezu gleichwertig wechseln. Das ist natürlich ein großer Pluspunkt." Nächste Woche muss Obertrum nach Abtenau, die Elsbethener fordern im Aufsteigerduell die Eugendorfer 1b.

