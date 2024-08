Nußdorfs Nimbus dahin - Kuchl-Joker sorgt für Befreiungsschlag

Details Mittwoch, 28. August 2024 11:07

Nach zwei vollen Erfolgen zum Auftakt musste sich der SV Nußdorf/H. gestern Abend erstmals in der noch jungen Saison geschlagen geben. Im Nachtrag der 2. Runde unterlagen die Haunsberger auswärts bei der SV Kuchl 1b knapp mit 0:1. SVK-Joker Florian Kaindl sorgte mit seinem Goldtor nicht nur für den Sieg, sondern auch für die ersten Saisonpunkte überhaupt.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Wie Tag und Nacht

Unterschiedlicher hätte der Saisonstart für die Kuchler 1b und Nußdorf gar nicht sein können. Während die Tennengauer die beiden ersten Auftritte verpatzten, zuletzt in Oberhofen trotz 3:1- und 4:2-Führung mit 4:5 als Verlierer vom Feld schlichen, holten die Grün-Weißen gegen Abtenau (4:0) und Anif 1b (2:1) das Maximum an Punkten heraus. Zumindest die jüngsten Head-to-Head-Duelle hatten den "Roten Teufeln" für den 2. Runde-Nachtrag im Vorfeld viel Zuversicht gegeben. In der Vorsaison fuhren die jungen SVKler gegen den SVN sowohl zuhause als auch auswärts einen 2:0-Sieg ein.

Tonangebende Kuchler bissen sich die Zähne aus

Neun Tage nach der witterungsbedingten Absage schenkten sich die beiden Mannschaften nichts. 50 Besucher sahen in der Kuchler Andreas-Wimmer-Arena eine hart umkämpfte 1. Klasse-Nord-Partie. Die Westliga-Küken versuchten zwar das Ruder an sich zu reißen, das gelang ihnen jedoch nur bedingt. "Nußdorf ist kompakt und gut gestanden. Wir haben's viel im Eins-gegen-Eins probiert, sind aber nicht durchgekommen", sagt Christian Mitterbauer, der Kuchler 1b-Trainer. Die wenigen Chancen, die sich für die Tennengauer auftaten, konnten vorerst nicht genutzt werden. Mato Knezevic scheiterte erst an SVN-Keeper Brandstetter (32.), nur um später die Murmel aus aussichtsreicher Position links am Tor vorbeizulegen (41.). Zudem verbuchte die Mitterbauer-Crew einen Stangenschuss.

Systemumstellung brachte Heimelf wieder auf Schiene

Nach der Pause verloren die Kuchler den Faden. "Nußdorf hat Überhand bekommen, weil unsere Achter nicht mehr zurückgearbeitet haben", konstatiert Mitterbauer, der aufgrund dieser Tatsache regelrecht zum Handeln gezwungen war. "Wir haben von einem 4-4-2 auf ein 4-2-3-1 umgestellt. Danach ist es wieder besser gelaufen", so Mitterbauer. Der Goldtreffer in diesem Spiel fiel in der 76. Minute: Nach einem Angriff über die Außen und anschließender Hereingabe traf der sieben Minuten zuvor eingewechselte Florian Kaindl per Außenrist zum 1:0. Die Nußdorfer drängten im Finish vergeblich auf den Ausgleichstreffer. "Das Spiel war bis zum Schluss spannend. Nußdorf hatte noch einige Standardsituationen. Unterm Strich war's aus meiner Sicht aber ein verdienter Sieg", so Mitterbauer.

1. Klasse Nord, 2. Runde (Nachtrag)

Dienstag, 17.08.2024, 19:30, Andreas-Wimmer-Arena Kuchl, Z: 50, SR: Zlatko Vehabovic

SV Kuchl 1b 1:0 (0:0) SV Nußdorf

Kuchl 1b: Kilian Gassner, Adam Gmachl (K), Rupert Kraft, Raphael Rainer, Christian Kaindl, Finn Ratzer, Mato Knezevic, Bleonard Musljija, Luca Mitterbauer, David Mandl, Mihael Anic

Ersatzspieler: Tommy Plainer, Marko Radojkovic, Dominik Bijelonjic, Julian Pfarrhofer, Florian Kaindl, Celu Diallo

Nußdorf: Sebastian Brandstetter (K), Philipp Winkler, Julian Ploner, Florian Schwärz, Bernhard Wagner, Christof Schwärz, Paulo Geiger, Felix Schwärz, Sebastian Walkner, Pater Karl, Clemens Buchwinkler

Ersatzspieler: Alexander Strasser, Florian Strasser, Johannes Übertsroider, Christian Eder, Constantin Münch, Thomas Nestaval

Tor: 1:0 Florian Kaindl (76.)

Gelbe Karten: Rainer, F. Kaindl, Gmachl bzw. C. Schwärz, Winkler



