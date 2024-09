Austria 1b entführt Dreier aus Lammertalarena

Details Sonntag, 01. September 2024 14:29

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nord trafen der USV Scheffau und die 1b der Salzburger Austria aufeinander. Die Partie bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: Schnelle Tore, spannende Wendungen und insgesamt acht Treffer. Am Ende setzten sich die Städter mit 5:3 durch und sicherten sich damit wichtige Punkte.

Austria 1b schlug gnadenlos zu

Das Spiel begann mit einer kurzen Abtastphase, wobei beide Mannschaften versuchten, ihren Rhythmus zu finden. Doch bereits in der 23. Minute gelang es den Gästen aus Salzburg, den ersten Treffer zu erzielen. Timo Kulterer nutzte einen Stanglpass und schob den Ball souverän ins leere Tor ein. Nur 15 Minuten später erhöhte Gerald Brayer nach einem Abwehrfehler der Heimelf auf 2:0. Die Defensive von Scheffau zeigte sich in dieser Phase des Spiels anfällig und ließ den Gästen zu viel Raum.

Die Gäste blieben weiter am Drücker und erhöhten kurz vor der Halbzeitpause durch Emrah Hadzipasic auf 3:0. Ein weiterer Abwehrfehler der Scheffauer führte dazu, dass der Ball nicht aus der Gefahrenzone geklärt werden konnte, und Hadzipasic ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und Entscheidung

Nach der Pause kam der Gastgeber deutlich entschlossener aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute erzielte Peter Strubreiter nach einem schönen Stanglpass von Josip Lukacevic den Anschlusstreffer zum 1:3. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd erhielt nur wenige Minuten später einen Dämpfer, als Kaan Coskun für die Austria 1b den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte und auf 4:1 erhöhte (59.).

Die Scheffauer gaben sich jedoch nicht auf und drängten weiter auf Tore. In der 76. Minute zeigte Josip Lukacevic seine Klasse und überhob den weit vor dem Tor stehenden Gästekeeper von der Mittellinie – ein Tor der Extraklasse zum 2:4. Kurz darauf, in der 79. Minute, war es Ivan Lukacevic, der den Ball am 16er bekam, einen Verteidiger stehen ließ und zum 3:4 einschob. Die Hausherren waren wieder im Spiel und hofften und drückten nun auf den Ausgleich.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die sechs Minuten Nachspielzeit waren von hoher Intensität geprägt. Der Druck der Grün-Weißen nahm zu, und der Torhüter der Gäste musste mehrfach eingreifen, um seine Mannschaft in Führung zu halten. Doch in der 90. Minute nutzte Omer Memic einen weiteren Abwehrfehler der Gastgeber und erzielte den entscheidenden Treffer zum 5:3-Endstand für die SV Austria 1b.

1. Klasse Nord: Scheffau : Austria Salzburg 1b - 3:5 (0:3)

91 Omer Memic 3:5

79 Ivan Lukacevic 3:4

76 Josip Lukacevic 2:4

59 Kaan Coskun 1:4

51 Peter Strubreiter 1:3

40 Emrah Hadzipasic 0:3

38 Gerald Brayer 0:2

23 Timo Kulterer 0:1

