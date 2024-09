Götzinger-Goldtor bringt Nußdorf Sieg in Lamprechtshausen

Details Sonntag, 01. September 2024 14:38

Im vierten Saisonspiel der 1. Klasse Nord trafen der USV Lamprechtshausen und der SV Nußdorf aufeinander. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, konnte nur ein Team die Gelegenheit nutzen und die Partie für sich entscheiden. Am Ende siegten die Nußdorfer mit einem knappen 1:0. Vor allem der starke Auftritt des Torhüters von Nußdorf und der entscheidende Treffer von Sebastian Götzinger machten den Unterschied in diesem hart umkämpften Spiel aus.

Nußdorf punktete mit Effizienz

Das Spiel startete mit viel Elan von beiden Mannschaften. Bereits in der 17. Minute zeigte der USV Lamprechtshausen erste Offensivaktionen. Ein Weitschuss von Arbinger wurde von Brandstätter im Volleyballstil pariert. Kurz darauf, in der 18. Minute, zeigte Strasshofer sein Können mit einer Rabona-Flanke auf Arbinger, der den Ball auf Mujadzic ablegte. Der darauffolgende Abschluss ging jedoch neben das Tor.

Der USV Lamprechtshausen hatte weiterhin die besseren Chancen. In der 22. Minute setzte sich Geisler auf der Seite durch und passte zu David, der jedoch erneut an Brandstätter scheiterte. Eine Trinkpause folgte kurz darauf, um die Spieler zu erfrischen. Die Partie blieb bis dahin ausgeglichen, jedoch hatte der USV öfter aufs Tor geschossen.

In Minute 30 kam es zur entscheidenden Szene des Spiels. Nach einem Freistoß von Walkner drückte Sebastian Götzinger den Ball mit dem Oberschenkel über die Linie und erzielte das 0:1 für die Gäste.

Ergebnislose Aufholjagd der Lamprechtshausener

Die zweite Halbzeit begann wieder mit starken Aktionen des USV Lamprechtshausen. In der 52. Minute, als Maier auf Straßhofer flankte und dieser mit dem Kopfball scheiterte, zeigte Brandstätter zum wiederholten Male seine Klasse. David schoss in der 54. Minute erneut aufs Tor von Nußdorf, jedoch ging der Ball vorbei. Der USV erhöhte weiter den Druck und hatte in der 63. Minute erneut eine Chance, als Arbinger den Ball am Sechzehner bekam, aber Brandstätter das Duell wieder für sich entschied.

Lamprechtshausen dominierte das Geschehen. Doch trotz Powerplay und einiger guter Gelegenheiten, konnten sie den Ball nicht im Tor unterbringen. Der Torhüter von Nußdorf, Brandstätter, blieb stets wachsam und verhinderte den Ausgleich.

1. Klasse Nord: Lamprechtshausen : Nußdorf - 0:1 (0:1)

30 Sebastian Götzinger 0:1

