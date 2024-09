Two-Men-Show! Kaindl-Brüder schießen St. Georgen ab

Details Montag, 02. September 2024 11:57

Wenige Tage nach dem ersten Saisonsieg hat die SV Kuchl 1b in der 4. Runde noch einen draufgepackt. Im Heimspiel gegen Aufsteiger USV St. Georgen feierte die zweite Garnitur des Westligisten einen eindrucksvollen 6:1-Sieg. Alle Treffer fielen vor der Pause.

Kaindl-Gala in Durchgang eins

Kaum hatte das Spiel begonnen, setzte die Kuchler 1b die Gäste unter Druck. Bereits in der 5. Minute erzielte Christian Kaindl das 1:0 für die Hausherren. Nur zwei Minuten später legte der gleiche Spieler nach: Anic scheiterte zunächst am gegnerischen Torwart, doch Kaindl überlistete den Keeper mit einem sehenswerten Lupfer und erhöhte auf 2:0.

Die Dominanz der Heimmannschaft setzte sich fort. In Minute 11 war es erneut ein Kaindl, der traf. Diesmal war es der jüngere Bruder Florian Kaindl, der nach einer präzisen Flanke von Rainer den Ball über die Linie drückte und damit das 3:0 markierte.

Und es dauerte nicht lange, ehe die nächsten Treffer fielen. Mit zwei weiteren Treffern schnürte Florian Kaindl (21., 27.) einen lupenreinen Hattrick. Nachdem St. Georgens Ibrahim Mustafic nach einem schweren Patzer von Heim-Kapitän Gmachl zum 5:1 eingenetzt hatte, machte auch Christian Kaindl seinen Hattrick perfekt - 6:1 (44.).

Ruhige zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit schalteten die Kuchler mehrere Gänge zurück. Obwohl die Gastgeber das Tempo herausnahmen, konnte St. Georgen keine nennenswerten Akzente setzen. Die Abwehr von Kuchl stand sicher, und so passierte in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel. Der Spielstand von 6:1 blieb bis zum Ende bestehen.

1. Klasse Nord: Kuchl 1b : St. Georgen - 6:1 (6:1)

44 Christian Kaindl 6:1

34 Ibrahim Mustafic 5:1

27 Florian Kaindl 5:0

21 Florian Kaindl 4:0

11 Florian Kaindl 3:0

7 Christian Kaindl 2:0

5 Christian Kaindl 1:0

