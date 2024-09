Eugendorf 1b "bezahlt Lehrgeld": Hallein 1b gewinnt Meisterduell

Details Freitag, 06. September 2024 11:16

Die UFC Hallein 1b hat das Eröffnungsspiel der 5. Runde in der 1. Klasse Nord hauchzart mit 3:2 für sich entschieden. Im Duell zweier Champions der Vorsaison liefen die Tennengauer gegen die Eugendorfer 1b zunächst zweimal einem Rückstand hinterher, ehe Elias Memic mit zwei Volltreffern für die entscheidende Wende sorgte.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Kompakte Eugendorfer 1b absolut ebenbürtig

Der amtierende Meister der 2. Klasse Nord A erwies sich als hartnäckiger Gegner und ließ den der 2. Klasse Nord B lange kaum bis gar nicht zur Entfaltung kommen. "Wir haben die Räume im Zentrum dichtgemacht und auf Umschaltmomente gewartet", verrät Wolfgang Suppan, Eugendorfs 1b-Coach, den Matchplan seiner Grün-Weißen. In der 25. Minute führte einer dieser Umschaltmomente zum Tor - Benjamin Grössinger stellte auf 0:1. Doch die Führung der Gäste sollte nur wenige Sekunden anhalten. Quasi im Gegenzug verwertete Noel Pitzer eine Flanke per Kopf zum 1:1-Ausgleich (26.). "Da waren wir noch beim Jubeln", stöhnte Suppan, der noch vor der Pause eine ausgelassene Top-Chance von David Angerer notierte.

Memic schießt Hallein 1b mit Zweierpack zum Sieg

Die zweite Spielhälfte startete aus Eugendorfer Sicht optimal. Weil zur Stundenmarke ein heimischer Verteidiger entscheidend wegrutschte, Angerer Grössinger bediente und dieser mühelos einstiefelte, hieß es wieder: Vorteil für Eugendorf - 1:2 (60.). Während sich die Suppan-Männer in der weiteren Folge aufs Verteidigen konzentrierten, drückten die Platzherren auf den neuerlichen Ausgleichstreffer. "Eine knappe Partie, in der sich lange nicht abzeichnet hat, dass wir als Sieger vom Platz gehen", sagt Hallein-Trainer Michael Maurhart. Im Finish kam schließlich der großte Auftritt von Elias Memic. Das 17-jährige Offensivtalent, das bereits einige Kurzeinsätze in der Salzburger Liga verbucht hatte, drückte erst zum Ausgleich (82.), später gar noch zum Sieg ab (88.). Bitter für die Gäste: Im Nachspiel trauerten die Grün-Weißen einer vielversprechenden Doppelchance nach, Grössinger und der eingewechselte Raphael Oberascher verpassten den Last-Minute-Punkt. "Momentan bezahlen wir Lehrgeld für die Fehler, die wir machen. Da merkt man, dass das Niveau in der 1: Klasse deutlich höher ist, als noch letzte Saison in der 2. Klasse", so Suppan. Mit der Leistung an sich war der Übungsleiter der Grün-Weißen aber zufrieden. "Im Vergleich zur Vorwoche war's eine Steigerung. Und das gegen einen sehr starken Gegner."

Vor Hit gegen Austria 1b: Moraltest bestanden

Noch mehr Zufriedenheit herrschte im Lager der Salinenstädter. "Das Spiel nach Rückstand noch zu drehen, zeichnet die Mannschaft momentan aus. Die Moral ist top", strahlt Maurhart, dessen Crew nach vier Siegen aus fünf Spielen vorübergehend vom zweiten Tabellenplatz grüßt. In der nächsten Woche bekommen die Halleiner Tabellenführer Austria 1b zu Gast. Eugendorf, aktuell 10., trifft zuhause auf Abtenau.

1. Klasse Nord, 5. Runde

Donnerstag, 05.09.2024, 19:30, Thomas-Stangassinger-Sportanlage Hallein, Z: 100, SR: Mohamed Shabara

UFC Hallein 1b 3:2 (1:1) USC Eugendorf 1b

Hallein 1b: Leon Pertl, Hasan Acar, Adrian Vurbic (K), Sebastian Müller, Noel Pitzer, Elias Memic, Azeez Akinyemi, Marco Mitterlechner, Stefan Gold, Matei Noroc, Leandro Morelli

Ersatz: Tobias Schäfer, Lukas Danter, Diar Abdulmajid, Batuhan Ünal, Idris Özkan, Mohammad Alshahat

Eugendorf 1b: Dominik Seitz, Erik Jost, Lukas Wintersteller, Julian Gsenger, Christoph Dirnberger, Alexander Burghart, Benjamin Grössinger, Niklas Feldinger (K), Julian Suppan, Patrick Jäger, David Angerer

Ersatz: Florian Auswäger, Valentin Horvath, Lukas Malli, Mario Kneissl, Fabian Seitz, Raphael Oberascher

Tore: 0:1 Benjamin Grössinger (25.), 1:1 Noel Pitzer (26.), 1:2 Benjamin Grössinger (60.), 2:2 Elias Memic (82.), 3:2 Elias Memic (88.)

Gelbe Karten: Acar bzw. Jäger

