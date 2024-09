2:7! Oberhofen schlittert gegen Lamprechtshausen in böses Heimdebakel

Details Samstag, 07. September 2024 02:00

Im Aufeinandertreffen der 5. Runde in der 1. Klasse Nord gelang dem USV Lamprechtshausen gegen die ÖTSU Oberhofen ein beeindruckender 7:2-Auswärtssieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams jeweils zwei Tore erzielten, drehte Lamprechtshausen in der zweiten Hälfte richtig auf und ließ den Hausherren keine Chance.

Oberhofen machte Zwei-Tore-Rückstand wett

Das Spiel begann mit einem raschen Tor für die Gäste. Bereits in der 10. Minute gelang Ralph Geisler nach einer Ecke von Lukas David per Kopfball die frühe Führung für den USV Lamprechtshausen. Die Oberhofener taten sich schwer, ins Spiel zu finden, und nur wenige Minuten später erhöhte Alexander Eder nach einer Vorlage von Dennis Strasshofer auf 2:0 für Lamprechtshausen (22.).

Sechs Minuten danach konnten die Unioner mit ihrer ersten richtigen Chance durch Bernhard Arbinger auf 1:2 verkürzen. Die Hausherren wurden in dieser Phase zunehmend gefährlicher und schafften es schließlich, noch vor der Halbzeitpause durch Tamas Imrö auszugleichen. Imrö köpfte nach einer Flanke fast unbehelligt ein, was den 2:2-Halbzeitstand bedeutete.

Lamprechtshausen dominierte die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Bereits in der 50. Minute brachte Tobias Maier die Gäste erneut in Führung. Nur wenige Augenblicke danach legte Nico Lindner mit einem sehenswerten Schlenzer zum 2:4 nach (57.). Lamprechtshausen war nun klar die dominierende Mannschaft und erhöhte in der 60. Minute durch einen weiteren Treffer von Ralph Geisler auf 2:5.

Der Druck der Gäste ließ nicht nach. In Minute 70 zeigte Geisler erneut seine Klasse, als er nach einer Vorlage von Nico Lindner einschob - 2:6. Die Heimelf hatte den Gästen in dieser Phase kaum noch etwas entgegenzusetzen und musste in der 85. Minute ein weiteres Tor hinnehmen. Dennis Strasshofer setzte mit einem beeindruckenden Sololauf und einem anschließenden Tor den Schlusspunkt zum 2:7.

1. Klasse Nord: Oberhofen : Lamprechtshausen - 2:7 (2:2)

85 Dennis Strasshofer 2:7

70 Ralph Geisler 2:6

60 Ralph Geisler 2:5

57 Nico Lindner 2:4

50 Tobias Maier 2:3

29 Tamas Imrö 2:2

28 Bernhard Arbinger 1:2

22 Alexander Eder 1:1

10 Ralph Geisler 0:1

