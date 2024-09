Drei Petschnig-Tore! USK Obertrum fegt Kuchl 1b mit 6:0 vom Platz

Details Sonntag, 08. September 2024 16:21

In einer einseitigen Partie der 5. Runde in der 1. Klasse Nord hat der USK Obertrum seine Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der SV hatte bei der 0:6-Niederlage nicht den Hauch einer Chance und geriet am Sonntagnachmittag böse unter die Räder.

Obertrum dominiert von Beginn an

Schon früh im Spiel zeigte der USK Obertrum, dass er als Sieger vom Platz gehen wollte. Bereits in der 5. Minute konnte die Heimmannschaft den ersten Torschuss verzeichnen, der jedoch Gästegoalie Kilian Gassner stark pariert wurde. Kuchl versuchte zu kontern und kam in der 9. Minute selbst zu einer Großchance, die aber von USK-Schlussmann Michael Reiner vereitelt wurde.

In der 20. Minute war es dann so weit: Der USK ging durch Noah Petschnig in Führung, und es sollte nicht das letzte Mal sein, dass die Zuschauer jubeln durften. In der 42. Minute erhöhte abermals Petschnig auf 2:0. Die Überlegenheit der Gastgeber war deutlich spürbar, während Kuchl kaum zu Chancen kam. Obertrum hatte noch mehrere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen, scheiterte jedoch entweder an der eigenen Präzision oder am gegnerischen Torwart.

Einseitige zweite Halbzeit - Petschnig schnürt Dreierpack

Nach der Pause ging das Spiel ähnlich weiter, wie es in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Bereits in der 47. Minute traf Petschnig erneut ins Schwarze, erhöhte das 19-jährige Obertrumer Eigengewächs auf 3:0 und avancierte mit seinem dritten Treffer zum Man of the Match. Kuchl hatte dem nichts entgegenzusetzen und musste zusehen, wie die Hausherren weiter Druck machten.

Die Gastgeber ließen auch in der Folge nicht locker. In der 66. Minute stellte Safet Ikanovic auf 4:0. Auch ein kurzer Stopp in Form einer Trinkpause in der 68. Minute änderte nichts an der Überlegenheit der Obertrumer. Nur vier Minuten später fiel durch Mirsad Dedovic das 5:0 für die Heimmannschaft, womit das Spiel endgültig entschieden war.

Den Schlusspunkt setzte der USK Obertrum in der 81. Minute, als Manuel Kleinhofer um 6:0 einnetzte. Dieser Treffer war für den USK-Kapitän, der am Sonntag seinen 30.Geburtstag feierte, ein besonderer Moment. Nach 90 Minuten beendete Schiedsrichter Sezer das Spiel mit einem klaren Endstand von 6:0.

